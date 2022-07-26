日增兩名疑似MIS-C兒童　皆為染疫逾一個月後「高燒、腹痛」

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而今日新增兩名兒童重症個案，其中一名為2歲男童，本身無慢性病史亦未接種疫苗，於6月8日曾感染新冠肺炎，而7月17日又陸續開始出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉及紅顏等症狀。隔四日後，因腹痛及持續高燒近40°C至急診就醫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名男童後續出現症狀如全身紅疹、心跳過快等，疑似為兒童多系統發炎症候群（MIS-C）；而另一名五歲男童，同樣無慢性病史亦未接種疫苗，6月19日感染新冠肺炎，一個月後開始出現高燒、腹瀉、食慾下降及眼睛紅腫現象，也高度懷疑為MIS-C個案，現皆於醫學中心積極接受藥物治療中。對此，莊人祥補充，至今為止，全台兒童重症個案共累計120名，其中已約有55名出現合併MIS-C的情形。
嬰幼兒染疫率約26% 仍需提升疫苗接種率以降風險
為延長疫苗保護力，莊人祥也針對目前台灣疫苗接種概況進行說明，至今為止，第一劑疫苗涵蓋率為91.74%、第二劑85.7%、追加劑71.2%及第二次追加劑6.2%。而五歲以下幼兒，已累計5萬2854人次接種莫德納疫苗，莊人祥提醒，家長若有幼兒接種疫苗的需求，可多關注網上「隨到隨打」資訊以獲得最新疫苗消息。
而對於昨日指揮中心記者會提及，「是否開放邊境，要先考慮嬰幼兒疫苗接種率」的部分，莊人祥再次強調，現階段嬰幼兒疫苗接種率僅6.6%，如再度遇上疫情升溫，以目前統計嬰幼兒感染率為26%的數據看來，其餘74%仍有一定風險，在這74%的嬰幼兒中，還是需至少達到50%疫苗接種率。因此，邊境開放0+7的部分，需根據國內外疫情及疫苗接種情形來考量，無法輕易訂下開跑日期。
住宿型機構定期公費篩檢措施延長 陽性率穩定下降
另外，羅一鈞宣布，針對住宿式機構內住民與工作人員實施的定期公費篩檢，將延長至8月31日，並維持每周一至兩次的篩檢頻率。目前每周篩檢陽性率，無論是工作人員或機構住民，皆呈現穩定下降，至本周機構住民陽性率已降至1.4%；工作人員陽性率則為1%，未來亦會依據陽性率追蹤結果，確認篩檢措施是否有調整的必要性。
圖片來源／中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54590
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