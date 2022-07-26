新型無導線心律調節器救命　健保開放有條件給付

我是廣告 請繼續往下閱讀
安南醫院心臟內科林霈醫師表示，陳姓病患因糖尿病洗腎等多重共病，已多年在安養院休養，最近一年更因洗腎頻繁昏厥多次出入各醫院急診室。再次因洗腎昏厥轉送來急救，經連續性心電圖檢查發現病患因洗腎時出現心跳暫停導致休克故昏厥，此種狀況醫學上稱之為病竇症候群，需要裝置心律調節器保命。
傳統心律調節器置 照料須謹慎
林霈醫師指出，傳統的心律調節器置放需在胸口切開約3公分傷口，將火柴盒大小電池放入皮下，需要小心照護傷口且至少一週才癒合。一旦感染細菌可能沿著調節器導線一路進入心臟而造成心內膜炎，最不方便地是半年內須限制手部活動以免導線走位，對於病人生活日常生活品質影響甚多 。
新型無導線心律調節器 恢復更快速
陳男先前在裝置傳統心律調節器後，因糖尿病及洗腎多重共病造成傷口久未癒合且有感染跡象，因此為其申請新型無導線心律調節器並核准。林霈醫師強調，新型無導線心律調節器不僅手術過程更省時，術後恢復也更快，隔天即可出院，外觀上完全看不出來也避掉術後傷口感染風險，也不需限制肢體活動，更免除在胸口置入外物的不適感，對於病人生活日常生活品質幾乎沒什麼影響；今年健保已開始有條件的給付符合條件的病人申請，因此勢必可造福更多心搏過慢的病人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54550
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw