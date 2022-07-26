左耳割傷少塊肉！　醫助「接耳」重塑外觀

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亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者到院時意識仍十分清楚，不過左耳的耳廓撕裂傷長達十公分，不僅外耳道有撕裂傷，連內耳的軟骨也明顯外露，所幸經檢查後，聽力並沒有受損，且電腦斷層影像也顯示耳道骨並無位移，因此決定立即進行縫合手術。
耳廓縫合手術困難度高 考驗專注力與構造對位
鄭旭棠特別指出，耳廓血管猶如指尖血管般細小，寬度僅有1到2mm，縫合過程不僅考驗專注力，對於細部構造的對位更是一大挑戰，由於患者到院時已缺少一小塊耳廓組織，因此決定將耳垂部分往上提取，並仔細對位軟骨及皮膚後，再用細針細線耐心縫合，過程中更不能穿透軟骨，避免影響左耳外觀。
耳創傷需保留缺損組織 治療、術後照護皆重要
鄭旭棠也提醒，耳朵形狀會影響每個人的外觀美感，尤其左右對稱性更是相當重要，因此若發生耳朵創傷意外事件，建議先妥善保留損缺的組織，並立刻趕緊就醫治療，術後照護也十分重要，以患者張先生為例，術後兩周傷口癒合狀況佳，左右耳外型幾乎沒有差異，讓患者重拾信心，不斷強調「以後不怕出門會在乎別人的異樣眼光了」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54552
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