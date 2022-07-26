COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

左耳割傷少塊肉！　醫助「接耳」重塑外觀

左耳割傷少塊肉！　醫助「接耳」重塑外觀
左耳割傷少塊肉！　醫助「接耳」重塑外觀

健康醫療網

2022-07-26 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】50歲張先生日前因為工作時不慎跌倒，導致左耳的外耳道及部分耳蝸被銳利的桌角削傷，不僅現場鮮血直流，甚至掉下一塊肉，附近同事發現後立即將他送至急診，檢查後幸好並未傷及聽力，且經過整形外科醫師妙手回春將耳朵順利接回，重現完整左耳外觀，讓他感動地直說，總算可以有自信出門了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
撕裂傷長達10公分　所幸聽力無受損

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者到院時意識仍十分清楚，不過左耳的耳廓撕裂傷長達十公分，不僅外耳道有撕裂傷，連內耳的軟骨也明顯外露，所幸經檢查後，聽力並沒有受損，且電腦斷層影像也顯示耳道骨並無位移，因此決定立即進行縫合手術。

耳廓縫合手術困難度高　考驗專注力與構造對位

鄭旭棠特別指出，耳廓血管猶如指尖血管般細小，寬度僅有1到2mm，縫合過程不僅考驗專注力，對於細部構造的對位更是一大挑戰，由於患者到院時已缺少一小塊耳廓組織，因此決定將耳垂部分往上提取，並仔細對位軟骨及皮膚後，再用細針細線耐心縫合，過程中更不能穿透軟骨，避免影響左耳外觀。

耳創傷需保留缺損組織　治療、術後照護皆重要

鄭旭棠也提醒，耳朵形狀會影響每個人的外觀美感，尤其左右對稱性更是相當重要，因此若發生耳朵創傷意外事件，建議先妥善保留損缺的組織，並立刻趕緊就醫治療，術後照護也十分重要，以患者張先生為例，術後兩周傷口癒合狀況佳，左右耳外型幾乎沒有差異，讓患者重拾信心，不斷強調「以後不怕出門會在乎別人的異樣眼光了」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54552

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「腦動脉瘤」不是腦腫瘤！小心隨時破裂 導致昏迷、死亡

新型無導線心律調節器救命　健保開放有條件給付

沐浴乳、洗髮精別裝水！醫指４問題：像用髒水洗澡。

日增兩名疑似MIS-C兒童　皆為染疫逾一個月後「高燒、腹痛」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.68%21.32%
2022-07-20-2022-08-01
您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀