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乳癌可能是吃出來的？　營養師點名「4類食物」可預防

乳癌可能是吃出來的？　營養師點名「4類食物」可預防
乳癌可能是吃出來的？　營養師點名「4類食物」可預防

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-27 09:30:47

在台灣，乳癌是女性十大癌症之首，近日年僅40歲的歌手朱俐靜也因乳癌病逝，令人惋惜。對此，營養師王證瑋指出，除了要定期檢查，可以在飲食上多攝取富含優質魚油的魚類、漿果類食物、發酵類食品、辛香料來預防乳癌發生，同時避免可能導致乳癌的風險的食物，如精製糖、酒精、油炸類食物、加工類肉品。

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王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，基因遺傳、長期酗酒、吸菸、肥胖、額外雌激素補充、環境荷爾蒙都會提高罹患乳癌的風險，而適度的飲食調整可降低乳癌上身的機率。

圖 / 翻攝自 營養小當家_阿罐營養師 / 臉書
圖 / 翻攝自 營養小當家_阿罐營養師 / 臉書
多吃4類食物　有助遠離乳癌因子

王證瑋建議，可以多吃「富含優質魚油的魚類」，如鮭魚、沙丁魚、鯖魚等，因為這些魚類富含omega-3脂肪酸、硒、類胡蘿蔔素等抗氧化物質，有效幫助對抗癌症、降低乳癌罹患的風險。此外，草莓、藍莓、覆盆莓、無花果、紅石榴等「漿果類食物」，普遍富含類黃酮、花青素等抗氧化物質，可預防細胞損傷及阻止癌細胞的發展，而且研究結果發現，多攝取藍莓能明顯降低乳癌的風險。

由於腸道是人體重要的免疫器官，而益生菌是協助調節免疫的小幫手，多補充「發酵類食品」，像是優酪乳、味噌、泡菜等，當中的益生菌及短鏈脂肪酸可以幫助調節免疫，還能對抗癌症物質，長期食用更是可以幫助降低亞洲人罹患乳癌的機率。不僅如此，用來增加菜餚風味的「辛香料」，如荳蔻、迷迭香、百里香、薑黃、咖哩等，都富含植化素、酚類、類黃酮等抗氧化物質，也都能有效對抗癌細胞生成。

圖 / 翻攝自 營養小當家_阿罐營養師 / 臉書
圖 / 翻攝自 營養小當家_阿罐營養師 / 臉書
4類地雷飲食　小心養大癌細胞

王證瑋強調，最好減少含糖飲料、蛋糕、甜點、麵包、糖醋醬等含有「精緻糖」的攝取，因為長期的高糖飲食容易導致體內發炎，且助長癌細胞生成。另外，過多的「酒精」攝取也會造成身體負擔，甚至引起細胞發炎。研究發現，食物經油炸後容易產生致癌物質，因此攝取過多「油炸類食物」會明顯提高乳癌罹患率，而香腸、培根、熱狗等「加工類肉品」含有大量添加物，恐導致癌症風險提高。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
王證瑋最後提到，除了飲食調整，良好的生活習慣也相當重要，建議民眾規律運動、充分休息、不吸菸、維持健康體態，才能有效助於降低乳癌風險，同時也要養成定期檢查的好習慣，及早發現、及早治療，就能大幅降低癌症死亡的機率。

本文經營養師王證瑋臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導

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