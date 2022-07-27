阿嬤不是失智，是憂鬱！打麻將可預防老年憂鬱症研究：長者應積極參與社交活動

▲打麻將可促進長者心理健康 預防老年憂鬱症
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▲越積極參與社交活動的長者，心理素質就越健康
根據《Social Care Institute of Excellence》資料顯示，老年憂鬱和失智症的症狀極為相似，但若能儘早被精神科醫師評估診斷出憂鬱症，就可及時對症下藥。老年憂鬱症的症狀包括有，自我的價值感低、缺乏自信、易哭、食慾下降、注意力不集中、健忘、情緒低落、睡眠障礙、不停抱怨身體不適等。
根據國外媒體《Science Daily》報導，研究顯示，時常參與社交活動對老年人的心理健康素質有很大好處，尤其像是華人文化中流行的「打麻將」，這類須由多人組成的策略性遊戲，不僅能促進人際關係，更能降低老年人罹患憂鬱的風險。
據報導，研究人員針對1萬1千名45歲以上的城市與鄉村的居民進行研究，從中分析他們的憂鬱症狀，對比他們所參與的社交活動類型與頻率，如與朋友相聚、打麻將、參加運動或社交俱樂部、以及社區志願服務活動等。最終研究結果顯示，越積極參與社交活動的長者，心理素質就越健康。尤其在城市的所有社交活動中，時常打麻將的老年人較不容易感到憂鬱。
▲鼓勵長者積極參與社交活動如與朋友相聚、打麻將、下棋、參加運動或社交俱樂部、以及社區志願服務活動等
但令人驚訝的是，報導指出，打麻將只對促進城市老年人的精神健康有效，卻對居住在鄉下地區的長者沒有什麼效用。研究人員推斷，這可能是因為打麻將在鄉下、農村地區被視為一種具有競爭性的賭博遊戲而非娛樂活動，因此在心理健康的改善就看不到顯著的效果。
根據衛生福利部的統計，2021年台灣65歲以上高齡族群的自殺死亡率，在連降5年後出現上升情況，在此呼籲民眾應鼓勵長者積極參與社交活動，這樣不但能有效預防老年憂鬱症，甚至可能減輕台灣高齡族群自殺死亡的負擔。
▲長者積極參與社交活動能有效預防老年憂鬱症
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