COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

阿嬤不是失智，是憂鬱！打麻將可預防老年憂鬱症研究：長者應積極參與社交活動

阿嬤不是失智，是憂鬱！打麻將可預防老年憂鬱症研究：長者應積極參與社交活動
阿嬤不是失智，是憂鬱！打麻將可預防老年憂鬱症研究：長者應積極參與社交活動

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-27 09:30:47

▲打麻將可促進長者心理健康  預防老年憂鬱症



我是廣告 請繼續往下閱讀
一名72歲的陳姓阿嬤與兒子媳婦、孫女住在一個屋簷下，阿嬤以前很喜歡收看電視，但近日卻對喜歡的電視劇、綜藝節目都意興闌珊，睡眠時間也很不穩定，經常難以入睡，且睡得很少、時不時就會疲倦坐在沙發上睡著、偶爾也會有日夜顛倒的情況，還經常忘東忘西、不由自主地比手劃腳、喃喃自語、甚至無故哭泣。白天都要出門工作、上學的家人，一回到家中就得面對阿嬤的發牢騷、抱怨身體不適、怨嘆自己幹嘛還活著，日復一日的負能量讓家人身心俱疲，更曾誤會阿嬤患上失智症。不過日前帶阿嬤就診卻發現原來阿嬤並非失智而是患上「老年憂鬱症」。

Pexels
Pexels

▲越積極參與社交活動的長者，心理素質就越健康



根據《Social Care Institute of Excellence》資料顯示，老年憂鬱和失智症的症狀極為相似，但若能儘早被精神科醫師評估診斷出憂鬱症，就可及時對症下藥。老年憂鬱症的症狀包括有，自我的價值感低、缺乏自信、易哭、食慾下降、注意力不集中、健忘、情緒低落、睡眠障礙、不停抱怨身體不適等。

根據國外媒體《Science Daily》報導，研究顯示，時常參與社交活動對老年人的心理健康素質有很大好處，尤其像是華人文化中流行的「打麻將」，這類須由多人組成的策略性遊戲，不僅能促進人際關係，更能降低老年人罹患憂鬱的風險。

據報導，研究人員針對1萬1千名45歲以上的城市與鄉村的居民進行研究，從中分析他們的憂鬱症狀，對比他們所參與的社交活動類型與頻率，如與朋友相聚、打麻將、參加運動或社交俱樂部、以及社區志願服務活動等。最終研究結果顯示，越積極參與社交活動的長者，心理素質就越健康。尤其在城市的所有社交活動中，時常打麻將的老年人較不容易感到憂鬱。

Unsplash
Unsplash

▲鼓勵長者積極參與社交活動如與朋友相聚、打麻將、下棋、參加運動或社交俱樂部、以及社區志願服務活動等



但令人驚訝的是，報導指出，打麻將只對促進城市老年人的精神健康有效，卻對居住在鄉下地區的長者沒有什麼效用。研究人員推斷，這可能是因為打麻將在鄉下、農村地區被視為一種具有競爭性的賭博遊戲而非娛樂活動，因此在心理健康的改善就看不到顯著的效果。

根據衛生福利部的統計，2021年台灣65歲以上高齡族群的自殺死亡率，在連降5年後出現上升情況，在此呼籲民眾應鼓勵長者積極參與社交活動，這樣不但能有效預防老年憂鬱症，甚至可能減輕台灣高齡族群自殺死亡的負擔。

Pexels
Pexels

▲長者積極參與社交活動能有效預防老年憂鬱症



延伸閱讀
隧道、電梯中恐慌發作怎麼辦？心理師教４招解除「幽閉恐懼症」！
打呼聲突然不見了？！醫教４招觀察睡眠呼吸中止症，防死亡風險。

一摸小手、想到色色就射精，20歲男快憂鬱症　正規治療重拾信心

「啪啪啪」後多久才會懷孕？受孕過程大公開　備孕避孕要注意了！

乳癌可能是吃出來的？　營養師點名「4類食物」可預防

一生都記不住一張臉！盤點「臉盲症」疾病患者的5大徵兆

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.62%21.38%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀