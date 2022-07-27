嬰兒驚傳感染「腸病毒」出生34天不治身亡　醫：親親抱抱是防疫大漏洞

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根據外媒Insider報導，這名新生兒的名字是羅南（Ronan），是個足月出生的健康男寶寶，出生時體重達到8磅5盎司（約3.77公斤）。寶寶出生10天后，其母親凱特（Kat DeLancy）開始注意到，寶寶臉色有些發紅，但是並沒有發燒。僅僅幾天后，寶寶就開始心情不好、不停啼哭，臉和胸口變得通紅。在這期間，寶寶幾乎不吃東西，表現得昏昏欲睡、精神不振。
凱特開始覺得情況不妙，於是在某個深夜裏將寶寶送醫。醫生發現寶寶臉色蒼白，在寶寶腳趾上貼一個氧飽和度監測器後發現，寶寶氧氣指數是70%，接著遽降至20%，而正常人的氧氣指數應該是95%左右。醫生馬上判定，這很不正常，寶寶被送往急診室做進一步治療，發現寶寶有癲癇症狀，腦部掃描顯示有些損傷。在四天的檢測後，寶寶被確認感染腸病毒。
▲ 寶寶不停啼哭、不吃東西、精神不振，可能是腸病毒症狀。（示意圖／Pixabay）
腸病毒的症狀
腸病毒（Parechovirus）是一群病毒的總稱，其中包括小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類。腸病毒是5歲以下幼兒的常見疾病，可引起輕至感冒，重至致殘性的脊髓灰質炎等病毒性疾病。大多數孩子在上小學之前，都會感染腸病毒，通常會在一星期內自行痊癒。
美國疾病控制和預防中心敦促全國醫院，對於孩童出現不明原因的發燒、癲癇發作、食慾不振、易怒、皮疹和嗜睡症狀後，應立即進行腸病毒檢測。德克薩斯兒童醫院的傳染病專家博士克萊爾（Dr. Claire Bocchini）表示，「PeV-A3類型的腸病毒感染，會導致寶寶癲癇發作，這表明病毒已經入侵大腦，寶寶會變得非常暴躁易怒、食慾不振，變得非常疲倦」。
▲ 預防腸病毒的唯一方法是勤洗手、照顧衛生。（示意圖／Pixabay）
如何預防腸病毒
一、徹底洗手
仍在發育的新生兒，其免疫系統極爲脆弱，容易受到病毒侵襲。父母上厠所後、換尿布後、吃飯前、餵奶前，都應該以肥皂和水徹底洗乾淨雙手。
二、避免和寶寶過度親暱
避免和寶寶嘴對嘴接吻，或是頻繁地撫摸、親吻寶寶的臉頰，尤其是家中來了訪客，更應該照顧衛生，避免讓寶寶感染病毒。
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