游泳後耳朵痛？　別亂挖！小心「游泳耳病」

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耳鼻喉科的專家Dr. Hongzhao Ji表示，最好的預防辦法就是避免讓水流入耳朵。如果水已經進入耳朵，千萬不要用棉花棒亂挖！因為棉花棒有可能把耳垢推得更深，還可能刮傷耳道。更恰當的作法，是使用滴耳液，這些滴劑的成分一般是酒精和醋，可以中合耳道的PH值，消炎殺菌。
任何流水進入耳道，都有可能產生患上游泳耳病的風險。
若不是在遊泳池，而是在湖中遊泳，游泳者需警惕其他更危險的潛在風險！因為沒有經過氯化處理的湖水、河水可能含有更多的細菌，會引起比游泳耳病更嚴重的——如腦膜炎、肝炎和一種被稱為食腦阿米巴的罕見感染。
嚴重的游泳耳病，有可能導致聽力損失，或者形成慢性感染，然而通常來說都是暫時的，且癥狀畢竟溫和，只通過治療就會康復。
正規的治療一般是將抗菌劑塗在耳道上，然後再清潔耳道中的膿液、耳垢、油脂、死皮細胞等。如果你游完泳耳朵疼痛加劇、有堵塞的感覺、或者看到異物從耳朵掉出來，切記不要亂挖！記得馬上去找醫生！
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