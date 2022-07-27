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游泳後耳朵痛？　別亂挖！小心「游泳耳病」

游泳後耳朵痛？　別亂挖！小心「游泳耳病」
游泳後耳朵痛？　別亂挖！小心「游泳耳病」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-27 09:30:47

炎炎夏日，就是要去海邊游泳啊！但是，下水游泳的人越來越多，到診所看「游泳耳病」的人也越來越多，如果你游完泳發現耳朵又癢、又痛，甚至腫了起來，那你也要注意了！

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「游泳耳病」，實際上指的是外耳道發炎，根據外媒U.S. News報導，夏季是游泳耳病最高發的季節，因為人們紛紛下水避暑，池水不乾淨、或過度清理容易導致發炎。

耳鼻喉科的專家Dr. Hongzhao Ji表示，最好的預防辦法就是避免讓水流入耳朵。如果水已經進入耳朵，千萬不要用棉花棒亂挖！因為棉花棒有可能把耳垢推得更深，還可能刮傷耳道。更恰當的作法，是使用滴耳液，這些滴劑的成分一般是酒精和醋，可以中合耳道的PH值，消炎殺菌。

翻摄自Pexels
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任何流水進入耳道，都有可能產生患上游泳耳病的風險。

若不是在遊泳池，而是在湖中遊泳，游泳者需警惕其他更危險的潛在風險！因為沒有經過氯化處理的湖水、河水可能含有更多的細菌，會引起比游泳耳病更嚴重的——如腦膜炎、肝炎和一種被稱為食腦阿米巴的罕見感染。

嚴重的游泳耳病，有可能導致聽力損失，或者形成慢性感染，然而通常來說都是暫時的，且癥狀畢竟溫和，只通過治療就會康復。

正規的治療一般是將抗菌劑塗在耳道上，然後再清潔耳道中的膿液、耳垢、油脂、死皮細胞等。如果你游完泳耳朵疼痛加劇、有堵塞的感覺、或者看到異物從耳朵掉出來，切記不要亂挖！記得馬上去找醫生！

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