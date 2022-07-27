福原愛先搶先贏？悄帶家人返日 美女律師：記得帶回國
福原愛與江宏傑這對昔日跨國夫妻，離婚1年後公開撕破臉，為了爭取探視家人權利，將爭議搬上檯面，對於女方將親屬帶回日本，美女律師李怡貞表示，其實在跨國監護案件中，關於探視的約定，會因應父母在不同地區的生活情況調整，帶出國是被允許的，「帶出國要記得帶回國，不然真的會芭比Q喔！」網友追問若福原愛不帶回國，是不是拿她沒辦法？她也認為確實比較麻煩，但不會沒辦法，還會影響監護權。
李怡貞分析，若探視方長住國外，平時可以視訊作為親情聯繫，寒暑假較長的假期，在國外的探視方可以有長一點的時間與家人同住相處，甚至帶出國一段時間，只是這些行為的前提須建立在雙方協談的結果，如果協談不成讓法院裁定，每個個案都不一樣，不見得都可以帶出國，探視方式也會隨家人年紀有漸進式調整。
她認為若是福原愛要帶家人返日，按照執業經驗，會希望加註「安心條款」，規範出國前後的告知、這期間的定期視訊，儘可能在探視時互相體諒互相配合，妥善溝通，讓他們快樂的暫時離開，也快樂的回家，以免讓情緒受影響，甚至因此與探視方相處而有罪惡感。
福原愛在離婚前爆出出軌事件，李怡貞表示，就算有一方對婚姻不忠，但是對家人的親權行使及探視不該因此而有影響或牽連，「他們在大人的世界裡是無辜的，而且會因為雙方的關係惡化而感覺到恐懼，這些傷痛其實很難修復」，強調有善意合作父母，不該透過媒體或是聲明互相較勁。