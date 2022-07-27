衣架、曬衣夾也要定期清潔！醫指６影響，不明發癢多留意！

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曾奕騰醫師表示，衣架長期沒有清潔的習慣，上頭存在各類的細菌、黴菌等有害物質，將可能提升皮膚疾病的機會。以皮膚感染來說，人體皮膚最常見的黴菌感染為皮癬菌，可存在於人體、動物、土壤、及各類物品等，自然包括衣架，臨床上雖然因衣架引起感染並不常見，但也還是有可能發生，特別是身上有傷口、濕疹部位，在足夠的時間及菌量接觸就有可能造成感染。
而即便沒有形成皮膚感染，細菌或黴菌的菌絲、孢子仍可能因表面的蛋白或其他抗原、代謝產物，對人體造成接觸性過敏或刺激，使得皮膚發癢，尤其像是孩童、年長者、過敏族群、異位性皮膚炎患者等，皮膚屏障較為脆弱的族群機會更高。另外，若是金屬材質也需留意生鏽所帶來的破傷風桿菌，若與傷口接觸應盡快就醫。
除了細菌、黴菌外，室外空汙的懸浮粒子也會對皮膚造成影響，例如PM10、PM2.5，污染氣體CO、CO2、NO、NO2、SO2等，近年有不少研究就發現，空氣汙染易使得異位性皮膚炎惡化、增加皮膚濕疹發生率，也有部分研究指出與蕁麻疹、皮膚老化、皮膚色素斑點等有關，這些汙染物藉由直接或間接接觸都可能對皮膚造成影響。
若時常發生皮膚癢、私密處癢等，卻又想不出自己有接觸到什麼樣的過敏原，除了檢查衣物本身是否有發霉，或許可以檢查、回想一下自己的衣架、曬衣夾等，是不是已經很久沒洗了？或根本沒洗過？或許問題就出在這。
衣架、曬衣夾每周清一次，有助減少皮膚癢等皮膚問題！
為避免皮膚不必要的困擾，曾奕騰醫師建議曬衣用品也應保持定期清潔的習慣，尤其留意較不會接觸到衣物、較容易堆積灰塵處，雖然衣架常會使用到的部位較不易堆積灰塵或髒汙，但較少接觸到的地方就有可能，灰塵、髒汙等也可能由此飄落。
建議可每星期以清水或酒精擦拭，並風乾、擦乾避免水分滋生細菌、黴菌。也時常檢查是否有磨損、生鏽、發霉等，一旦發現生鏽或發霉就更換。也留意材質，如木質易發霉、金屬材質易生繡，兩者皆不宜掛剛洗好的衣服，可更換為不鏽鋼或塑膠等。時時作好清潔，更有助保護皮膚健康，對皮膚屏障較脆弱的族群也多一份保障、少一份不必要的困擾！
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