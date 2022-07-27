防疫杜絕「病從口入」！　專家：吃對了，強化保護力、不留後遺症

我是廣告 請繼續往下閱讀
營養師黃千芮指出，口腔是消化道的大門，跟腸道一樣，口腔內也有許多的口腔菌，目前發現生存在口腔、喉嚨的口腔菌多達900多種，當口腔的菌相不佳，小朋友就可能出現鵝口瘡等口腔發炎的情況，或是因為蛀牙菌大量孳生而蛀牙，都可能讓口腔成為健康破口，使得病菌有機會從口腔入侵體內；另一方面，口腔菌也可能經由吞嚥唾液進入腸道，對腸道菌相造成影響。
兒童青少年牙科專科廖桂君醫師則提醒，口腔在構造上和呼吸道十分接近，因此當口腔的菌相不健康，也一定會影響到呼吸道的健康，舉例來說，口腔中的牙菌班，就是細菌和食物的結合物，也是口腔中壞菌的大本營之一，當口腔未做好清潔而有許多牙菌班，這些牙菌班就可能成為呼吸道感染的來源。
廖桂君醫師表示，口腔菌相的生態和腸道有些類似，當好菌居於優勢，造成蛀牙、牙周病等的壞菌居於劣勢，中性菌就會站在好菌這邊，讓口腔菌相維持在比較健康的狀態。口腔不健康的狀況有多普遍？國健署調查顯示，台灣的2-3歲小朋友約有31%有蛀牙，6歲小朋友的蛀牙率更升高到79%！
1. 控制甜食的量
廖桂君醫師建議，家長要控制小朋友每天攝取醣類食物的量，包含飯、麵、甜食、含糖飲料等，因為當小朋友經常吃這類食物，就等於提供壞菌最喜歡的環境，變相擠壓到好菌的生存。
2. 每天進食不超過5次
廖桂君提醒，為了避免口腔中一直處於有食物的狀態，小朋友每次吃飯時間也不宜太長，也不要讓小朋友養成將糖果餅乾含在嘴巴的習慣。
3. 飲食避免雜菌污染
家長也要留意家中冰箱是否常有過期食品，或是生熟食混放、沒有密封，就算加熱煮沸也難以完全消毒殺菌。
4. 適度補充益生菌
但黃千芮營養師強調，「益生菌從嘴巴吃進去，也有助於讓口腔菌相趨於好的菌相，益生菌可以從頭到尾接觸到整個消化道，如果沒有好菌來維持這條管路，免疫力就會大打折扣」。
5. 養成口腔保健好習慣
廖桂君醫師建議，家長以身作則帶著小朋友刷牙、使用牙線，此外可以搭配漱口水，長期規律使用含氟牙膏，或是定期到牙科診所塗氟，都可以讓小朋友口腔中容易造成蛀牙等問題的壞菌受到抑制，口腔的好菌會慢慢愈來愈多。
孩子就這樣吃！強化免疫力、疫苗保護力，加速恢復不留後遺症
現代人的免疫力差，其實和平日的飲食也大有關係，小朋友染疫要避免「長新冠」後遺症，營養補充非常重要。黃千芮營養師指出，一兩歲小朋友可用嬰兒奶粉調整成容易飲用的比例，若喉嚨痛難以吞嚥，家長應搭配食物質地調整，如：全流質及半流質飲食，以確保身體能得到均衡足夠的營養補充，幫助提升免疫力、對抗病毒，加速恢復，避免「長新冠」後遺症。
黃千芮提到，如果小朋友經常外食、挑食、壓力大，不僅不利於小朋友的生長發育，還要當心影響免疫力，也可能成為染疫後容易出現「長新冠」的高風險族群，建議家長平時可以針對小朋友容易缺乏的3種營養素加以補充，提升小朋友的免疫力和身體的自我修復能力，為小朋友的體質打好底子。
1.益生菌&寡糖
想要讓腸道菌相維持在健康狀態，讓好菌佔優勢，補充益生菌是常見手段。黃千芮提醒家長，益生菌除了要每天補充，還要提供益生菌需要的食物，例如蔬菜、水果所含的膳食纖維，然而，膳食纖維也是經常外食的孩子最容易缺乏的營養素之一，雖然天然來源的膳食纖維會是最優質的選擇，也可以選擇額外補充寡糖，含有各種不同類型聚合物的綜合寡糖更佳，寡糖也是益生菌的食物，能幫助益生菌在腸道定居下來。
2.維生素C
補充維生素C可以幫助抗氧化、抗發炎，幫助保護免疫細胞的健康，還能提升抗體、白血球等免疫細胞的活性。此外，體內還有許多作用都需要維生素C的輔助，例如合成膠原蛋白等。
黃千芮建議，小朋友多吃蔬菜、水果，就可以攝取到天然來源的維生素C等豐富營養，如有需要也可以補充維生素C，選擇單純的維生素C會更好。
3.維生素B群
維生素B群和免疫細胞的生成有關，面對疫情帶來的壓力和焦慮，還能釋放身體壓力、加強身體防護效果，可說是疫情之下不可或缺的營養素之一。
維生素B群存在於全穀雜糧、深綠色蔬菜等食物當中，「只要把平時吃的白麵條、白米，換成全穀雜糧，像燕麥、小米、藜麥、糙米、十穀米，成人一天只要吃3-4個標準碗，就可以滿足一日基本所需的維生素B群，黃千芮認為，小朋友可以從全穀雜糧攝取就好，不需要從小補充高劑量B群。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54591
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw