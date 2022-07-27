練習觀照自己身心靈　抵抗疫情焦慮憂鬱

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國外期刊兩篇系統性回顧文章也分別指出，在COVID-19疫情之下，有高達27.3%的一般民眾出現焦慮症狀，而有21.4%出現臨床上顯著憂鬱症狀。常見焦慮症狀分為兩個層面，身體感覺異常，出現心悸、冒汗、容易疲倦，肌肉緊繃，失眠；心理層面感到緊張或害怕、煩躁，也可能因此而影響到專注度與學習。
此外，焦慮症也常伴隨自律神經失調、交感神經過度活化，造成心跳加快、呼吸不順覺得喘、頭痛、腸胃不適等症狀，對於外界的刺激格外敏感。
憂鬱情緒低落 影響工作學業
臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師郭彥君說，憂鬱的時候，除了主觀感受到情緒低落、覺得沮喪和無望之外，常會感覺記憶力變差（實際上是注意力難以集中）、容易疲倦，失眠等現象；症狀嚴重時，會影響到工作或學業的表現，好像變了一個人，跟平時的個性和表現不同。
照顧自己心情 健康平衡生活
郭彥君醫師建議，照護好自己的心情，可以嘗試聽聽音樂、深呼吸五個回合，讓神經系統放鬆下來；寫日記或塗鴉，提供和自己對話的時光，覺察與紀錄自己的心情與身體狀況。若在家或公司仍覺得煩躁，不妨轉換空間，出去走走或接近大自然。如果有適合的朋友，不妨拿起電話聊一聊。
而在此期間，建立起運動習慣，像是瑜伽、游泳、慢跑等，除促進身體健康外，對心情也有提升的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54549
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