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練習觀照自己身心靈　抵抗疫情焦慮憂鬱

練習觀照自己身心靈　抵抗疫情焦慮憂鬱
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健康醫療網

2022-07-27 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】COVID-19疫情來襲，在這兩年內讓生活起了劇烈變化，不僅僅是擔心自己是否罹病，工作、學業、休閒娛樂、經濟體系都面臨巨大重整，空氣中瀰漫焦慮與不安，如何面對生活中的變動，都需要重新適應與學習。

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新冠疫情期間　憂鬱人口攀升

國外期刊兩篇系統性回顧文章也分別指出，在COVID-19疫情之下，有高達27.3%的一般民眾出現焦慮症狀，而有21.4%出現臨床上顯著憂鬱症狀。常見焦慮症狀分為兩個層面，身體感覺異常，出現心悸、冒汗、容易疲倦，肌肉緊繃，失眠；心理層面感到緊張或害怕、煩躁，也可能因此而影響到專注度與學習。

此外，焦慮症也常伴隨自律神經失調、交感神經過度活化，造成心跳加快、呼吸不順覺得喘、頭痛、腸胃不適等症狀，對於外界的刺激格外敏感。

憂鬱情緒低落　影響工作學業

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師郭彥君說，憂鬱的時候，除了主觀感受到情緒低落、覺得沮喪和無望之外，常會感覺記憶力變差（實際上是注意力難以集中）、容易疲倦，失眠等現象；症狀嚴重時，會影響到工作或學業的表現，好像變了一個人，跟平時的個性和表現不同。

照顧自己心情　健康平衡生活

郭彥君醫師建議，照護好自己的心情，可以嘗試聽聽音樂、深呼吸五個回合，讓神經系統放鬆下來；寫日記或塗鴉，提供和自己對話的時光，覺察與紀錄自己的心情與身體狀況。若在家或公司仍覺得煩躁，不妨轉換空間，出去走走或接近大自然。如果有適合的朋友，不妨拿起電話聊一聊。

而在此期間，建立起運動習慣，像是瑜伽、游泳、慢跑等，除促進身體健康外，對心情也有提升的效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54549

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