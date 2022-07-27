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中風留失語症有口難言　中年男「這樣做」找回溝通力

中風留失語症有口難言　中年男「這樣做」找回溝通力
中風留失語症有口難言　中年男「這樣做」找回溝通力

健康醫療網

2022-07-27 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】喜歡唱歌的盧伯伯今年58歲，日前因出血性腦中風住院、手術，一個半月後出院，但因傷及腦部語言區，留下無法表達的後遺症，而被轉介進行語言復健。初次會談後，語言治療師發現盧伯伯罹患的是失語症，雖聽得懂旁人講的話，但自身表達能力明顯受限的類型，每次最多只能發出三個一樣、無意義的音節；可是特別的是，憑著對唱歌的喜愛，仍能完整唱出愛歌「望春風」的歌詞，遂將日常生活用語套用到歌曲中，取代歌詞，待病人能唱出來後，再拿掉旋律改用講的。經過一年的時間，盧伯伯終於擺脫無意義音節發音，且持續進步中。

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失語症分3種　

台北慈濟醫院蔡得榕語言治療師說明，失語症大致粗分為「理解型」、「表達型」、「全失型」三種，第一種是保留大部分口語表達能力，但無法理解他人說的話，往往讓人有文不對題的感覺；「表達型」則是相較之下理解能力較佳，但表達能力受限，或許是無法順利說出正確物品名稱，也或許是無法講出完整的句子。

復健可改善　半年內有機會恢復

失語症可以透過復健來改善病人的語言及溝通功能。蔡得榕語言治療師指出，復健是透過持續的刺激，重新訓練大腦神經，病人若能在事件發生後的半年內辛勤復健，是有機會慢慢恢復語言功能的。而不論是理解型或表達型的失語症，都是以「多聽」、「多說」為復健基礎，當收到失語症的病人時，語言治療師會先藉由量表判斷病人的嚴重程度及失語類型，再擬定復建計畫，透過情境圖卡、文章或音樂強化練習，視情況增加復健強度。

恢復成效依損傷、復健程度不同　耐心陪伴指日可待

「有口難言」是件很辛苦的事情，蔡得榕語言治療師提醒，復健成效會因損傷程度、病人積極程度而有不同，但只要病人積極配合復健，許多事情都是可以做得到的。

若周圍有失語症患者，親友只要如常陪伴即可，無須刻意大聲講話或放慢速度，當遇到聽不懂的情況，可試著將句子縮短或配合周邊線索說明（如指杯子示意喝水），加強病人的記憶連結，日子久了，成效自然顯見。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54566

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