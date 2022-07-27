COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

冷氣房是中暑元凶！按「這穴道」秒緩解　吃冰正確時間曝

冷氣房是中暑元凶！按「這穴道」秒緩解　吃冰正確時間曝
冷氣房是中暑元凶！按「這穴道」秒緩解　吃冰正確時間曝

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-27 17:31:00

隨著這陣子天氣變得悶熱，不少人外出時，都盡量選擇有冷氣的場所。不過，美女中西醫師蘇立雯提醒，頻繁進出冷氣房反而更容易中暑，建議按一穴道幫助緩解中暑不適，並分享吃冰消暑的正確時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇立雯在臉書粉專「Dr.Susu 中西醫美人秘方・蘇立雯中醫師」發文指出，近日門診出現許多抱怨頭痛、脖子緊、想吐、疲倦的病患，有人擔心自己確診新冠，也有人以為是新冠後遺症，最後卻發現是中暑了。多數人認為，只有在大太陽底下待太久或在室外過度活動才會中暑，但門診最常見的中暑原因其實是「冷氣房」。

避免頻繁進出冷氣房　劇烈溫差易中暑

蘇立雯解釋，室外溫度高達30度時，不少人會想要立刻踏進溫度只有20幾度的冷氣房，但接近10度的劇烈溫差，會使皮膚上的毛孔和微血管急速收縮，導致原本可以透過汗水排出、散出去的熱被瞬間悶住，引起頭痛、頭暈、眉心額頭脹痛、肩頸僵硬、噁心想吐、疲勞、胃口差或輕微腹瀉等症狀。

因此，蘇立雯建議民眾，盡量避開正中午氣溫高的時段外出，也不要頻繁進出冷氣房，若要進出室內外，不妨先在入口處短暫停留約5秒，給身體多一點時間適應溫差變化。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
吃冰最佳時間：上午11點到下午5點

除了透過藥物幫助身體排汗、緩解症狀，一些人也會透過喝冰水或吃冰消暑。蘇立雯警告，即使天氣再熱，剛運動完也千萬不要馬上灌冰水，以免身體瞬間降溫、停止散熱，造成中暑。另外，雖然可以吃冰，但不要吃太多，選擇在陽氣相對充足的「上午11點到下午5點」這段期間吃最佳。

示意圖 / 翻攝自 Canva
示意圖 / 翻攝自 Canva
按一穴道有效緩解中暑不適

最後，蘇立雯表示，若真的感到不舒服，又臨時找不到醫師協助，可以嘗試自己用食指和中指的關節處，用力捏拉兩眼間靠近山根的位置，直到有一條紅線出現，便能暫時緩解不適感，只不過這條紅線可能會持續2至3天才完全消失，所以施作前務必先考量。

本文經美女中西醫師蘇立雯臉書粉專《Dr.Susu 中西醫美人秘方・蘇立雯中醫師》授權報導

延伸閱讀
百萬YouTuber阿滴妹（滴妹）真心告白：哥哥得憂鬱症，是我人生最黑暗、絕望的時候
如何提升免疫防中重症？　醫師揭秘技：「營養素＋水」漱口保護口腔粘膜提升免疫力

日本發明讓飯菜變鹹的「電筷子」　減少吃鹽美味不減！低鈉飲食者的福音來啦

猴痘是性病嗎？精液驗出猴痘DNA　醫示警：密切接觸都可能被感染

MIS-C重症+3！羅一鈞籲：幼童快打疫苗、保護力達9成

誤以為糖尿病「痊癒」　中年男血糖再飆破200

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.34%21.66%
2022-07-20-2022-08-01
您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀