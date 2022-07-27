冷氣房是中暑元凶！按「這穴道」秒緩解　吃冰正確時間曝

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避免頻繁進出冷氣房 劇烈溫差易中暑
蘇立雯解釋，室外溫度高達30度時，不少人會想要立刻踏進溫度只有20幾度的冷氣房，但接近10度的劇烈溫差，會使皮膚上的毛孔和微血管急速收縮，導致原本可以透過汗水排出、散出去的熱被瞬間悶住，引起頭痛、頭暈、眉心額頭脹痛、肩頸僵硬、噁心想吐、疲勞、胃口差或輕微腹瀉等症狀。
因此，蘇立雯建議民眾，盡量避開正中午氣溫高的時段外出，也不要頻繁進出冷氣房，若要進出室內外，不妨先在入口處短暫停留約5秒，給身體多一點時間適應溫差變化。
吃冰最佳時間：上午11點到下午5點
除了透過藥物幫助身體排汗、緩解症狀，一些人也會透過喝冰水或吃冰消暑。蘇立雯警告，即使天氣再熱，剛運動完也千萬不要馬上灌冰水，以免身體瞬間降溫、停止散熱，造成中暑。另外，雖然可以吃冰，但不要吃太多，選擇在陽氣相對充足的「上午11點到下午5點」這段期間吃最佳。
按一穴道有效緩解中暑不適
最後，蘇立雯表示，若真的感到不舒服，又臨時找不到醫師協助，可以嘗試自己用食指和中指的關節處，用力捏拉兩眼間靠近山根的位置，直到有一條紅線出現，便能暫時緩解不適感，只不過這條紅線可能會持續2至3天才完全消失，所以施作前務必先考量。
本文經美女中西醫師蘇立雯臉書粉專《Dr.Susu 中西醫美人秘方・蘇立雯中醫師》授權報導
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