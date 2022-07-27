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猴痘是性病嗎？精液驗出猴痘DNA　醫示警：密切接觸都可能被感染

猴痘是性病嗎？精液驗出猴痘DNA　醫示警：密切接觸都可能被感染
猴痘是性病嗎？精液驗出猴痘DNA　醫示警：密切接觸都可能被感染

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-27 17:31:00

近日多國頻繁傳出猴痘案例，確診患者多為男性，主要症狀為左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹，世衛組織總幹事日前表示，猴痘疫情目前主要集中在男男性行為者，特別在有多個性伴侶的男性群體中爆發，這也讓「猴痘就是性病」的傳言在各界繪聲繪影。為此陳偉傑、羅詩修醫師在臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》發文，為民眾說明猴痘到底算不算是性病？

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性病（Sexually Transmitted Diseases），是一種經由性接觸才會傳染的疾病。根據世界衛生組織統計，每天有超過100萬例性傳播感染，性病儼然已經為全世界性健康與生殖健康的公共問題。根據性病的定義所衍生出來的種類高達50多種，例如愛滋病、淋病、梅毒、陰道炎、包皮炎、疥瘡、陰蝨、疱疹等，這些致病的感染來源包含病毒、細菌、黴菌、寄生蟲或其他病原體，經由患者的血液、精液、陰道分泌物透過傷口、黏膜等傳染。

猴痘傳染途徑

而目前讓人聞之色變的猴痘，其實是一種由猴痘病毒（Monkeypox virus）引起的人畜共通疾病，主要在靈長類和齧齒動物類之間傳播，但是目前研究指出，猴痘是一種只傳染給病人生活圈中密切接觸的人，包含以下幾個途徑：

1.    直接接觸感染動物的血液、體液或黏膜；

2.    接觸到感染者呼吸道分泌物或被分泌物污染的物品；

3.    直接接觸感染性的瘡、結痂或體液；

4.    與患者長時間面對面的呼吸道飛沫等。

 

因此，治療患者的醫護人員、同住家人或有性接觸者都有一樣的感染風險。

儘管有研究指出，確診個案精液中檢驗出猴痘病毒DNA，但尚未被證實這樣是否具有傳染力，畢竟只要密切接觸都有可能感染猴痘，所以泌密會客室認為，在尚未有臨床研究確認猴痘病毒是由性行為傳染，仍不可斷定猴痘就是性病，泌密會客室也呼籲民眾，切勿因此汙名化或歧視特定族群！

泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
密切接觸受感染動物、患者、或是碰觸到受病毒污染的物品，才是感染猴痘的主因，感染往往不限於某些地區或人群，任何人無論性別或性取向如何，都可能感染和傳播猴痘。

在此，泌密會客室提出預防猴痘的三個重點：

1.    安全性行為（戴保險套、避免與陌生人有親密接觸）

2.    維持皮膚清潔，特別是醫護或與患者同住的人

3.    若有旅遊史或接觸史必須通報

 

台灣目前已有第2例由境外移入的猴痘個案，依據潛伏期為5-21天，因此所有的接觸人員都已經在監控管制下，且疾管署先前已將猴痘列為第二類法定傳染病，以強化猴痘的疾病監測及防治，泌密會客室呼籲民眾不必過於恐慌。

 

本文經 陳偉傑、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導

示意圖/pexels
示意圖/pexels

▲猴痘疫情目前主要集中在男男性行為者，特別在有多個性伴侶的男性群體中爆發



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