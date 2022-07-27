國策顧問捐贈台大醫院雲林分院N95口罩用行動力挺醫護

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黃瑞仁表示，新冠肺炎疫情瞬息萬變，醫院裡全體工作人員時時嚴陣以待、絲毫不敢鬆懈，隨著國內確診案例節節攀升、屢創新高，醫療量能緊繃，防疫物資也大量消耗。N95口罩是最基礎也最重要的防疫物資，感謝國策顧問秦嘉鴻先生捐贈15,000片，施劍輝先生捐贈5,000片，這批物資宛如及時雨，讓醫院的防疫工作能順利進行，並提供第一線防疫戰士舒適又安全的防護，為防疫注入更多力量。他代表雲林分院感謝秦國策顧問和友人一起拋磚引玉做愛心，不只深入了解抗疫所需，更慷慨解囊捐贈醫療所需物資。
秦嘉鴻表示，近兩年來新冠肺炎疫情變化多端，參與防疫物資捐贈已經成為其生活中的重點之一，日後將繼續執行，希望能盡一己之力，力挺政府及第一線醫護人員，協助國人及產業界早日脫離疫情困境，也會發揮企業力量，為抗疫盡一份心力，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量。
黃瑞仁說，台大醫院雲林分院同仁對於政府推行之各項政策積極配合，不論是醫療、篩檢或疫苗接種工作皆不遺餘力全力投入，第一線醫療量能負荷龐大，感謝各界以捐贈物資為防疫盡一份力量，積極向社會傳遞溫暖的正向力量，也期盼社會大眾持續遵守防疫政策，務必做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，才能真正協助防疫。