國策顧問捐贈台大醫院雲林分院N95口罩用行動力挺醫護

總統府國策顧問秦嘉鴻今 (27) 親自南下台大醫院雲林分院致贈 N95 奈米醫用口罩 20,000 個，用行動表達力挺醫護及協助抗疫的決心，台大醫院雲林分院院長黃瑞仁代表院方回贈感謝狀。

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黃瑞仁表示，新冠肺炎疫情瞬息萬變，醫院裡全體工作人員時時嚴陣以待、絲毫不敢鬆懈，隨著國內確診案例節節攀升、屢創新高，醫療量能緊繃，防疫物資也大量消耗。 N95 口罩是最基礎也最重要的防疫物資，感謝國策顧問秦嘉鴻先生捐贈 15,000 片，施劍輝先生捐贈 5,000 片，這批物資宛如及時雨，讓醫院的防疫工作能順利進行，並提供第一線防疫戰士舒適又安全的防護，為防疫注入更多力量。他代表雲林分院感謝秦國策顧問和友人一起拋磚引玉做愛心，不只深入了解抗疫所需，更慷慨解囊捐贈醫療所需物資。

秦嘉鴻表示，近兩年來新冠肺炎疫情變化多端，參與防疫物資捐贈已經成為其生活中的重點之一，日後將繼續執行，希望能盡一己之力，力挺政府及第一線醫護人員，協助國人及產業界早日脫離疫情困境，也會發揮企業力量，為抗疫盡一份心力，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量。

▲國策顧問秦嘉鴻(左五)捐贈N95口罩由台大醫院雲林分院院長黃瑞仁(右四)代表接受（圖／記者張振興攝，2022,07,27）