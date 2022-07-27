COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國策顧問捐贈台大醫院雲林分院N95口罩用行動力挺醫護

▲台大醫院雲林分院院長黃瑞仁(左)代表院方致贈感謝狀予國策顧問秦嘉鴻（圖／記者張振興攝，2022,07,27）
▲台大醫院雲林分院院長黃瑞仁(左)代表院方致贈感謝狀予國策顧問秦嘉鴻（圖／記者張振興攝，2022,07,27）

記者張振興/雲林報導

2022-07-27 17:27:09

總統府國策顧問秦嘉鴻今(27)親自南下台大醫院雲林分院致贈N95奈米醫用口罩20,000個，用行動表達力挺醫護及協助抗疫的決心，台大醫院雲林分院院長黃瑞仁代表院方回贈感謝狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃瑞仁表示，新冠肺炎疫情瞬息萬變，醫院裡全體工作人員時時嚴陣以待、絲毫不敢鬆懈，隨著國內確診案例節節攀升、屢創新高，醫療量能緊繃，防疫物資也大量消耗。N95口罩是最基礎也最重要的防疫物資，感謝國策顧問秦嘉鴻先生捐贈15,000片，施劍輝先生捐贈5,000片，這批物資宛如及時雨，讓醫院的防疫工作能順利進行，並提供第一線防疫戰士舒適又安全的防護，為防疫注入更多力量。他代表雲林分院感謝秦國策顧問和友人一起拋磚引玉做愛心，不只深入了解抗疫所需，更慷慨解囊捐贈醫療所需物資。


秦嘉鴻表示，近兩年來新冠肺炎疫情變化多端，參與防疫物資捐贈已經成為其生活中的重點之一，日後將繼續執行，希望能盡一己之力，力挺政府及第一線醫護人員，協助國人及產業界早日脫離疫情困境，也會發揮企業力量，為抗疫盡一份心力，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量。

▲國策顧問秦嘉鴻(左五)捐贈N95口罩由台大醫院雲林分院院長黃瑞仁(右四)代表接受（圖／記者張振興攝，2022,07,27）
▲國策顧問秦嘉鴻(左五)捐贈N95口罩由台大醫院雲林分院院長黃瑞仁(右四)代表接受（圖／記者張振興攝，2022,07,27）
黃瑞仁說，台大醫院雲林分院同仁對於政府推行之各項政策積極配合，不論是醫療、篩檢或疫苗接種工作皆不遺餘力全力投入，第一線醫療量能負荷龐大，感謝各界以捐贈物資為防疫盡一份力量，積極向社會傳遞溫暖的正向力量，也期盼社會大眾持續遵守防疫政策，務必做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，才能真正協助防疫。

批林智堅「以謊圓謊」 賴香伶： 再多謊言也無法掩蓋事實

頂大考公職是浪費人才？3點優勝仍完勝民間企業

勞動部產訓合作班為企業量身訂作專屬訓練 紓解人才荒

崑山科大棒球隊應屆畢業生李欣穎入選職棒台鋼雄鷹投手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.34%21.66%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀