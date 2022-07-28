世界肝炎日／你確定沒有B肝帶原嗎？ 找出潛在患者刻不容緩！

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肝病防治數十載仍榜上有名 60萬人不知有帶原
根據衛福部公布110年國人十大死因中，慢性肝病及肝硬化居於第十名，其中B與C型肝炎為全球數億人慢性肝病的主因，也是肝硬化、肝癌及肝炎相關死亡最常見原因，為病毒性肝炎防治重中之重。為何政府、醫界積極防治肝病這麼多年，肝病仍榜上有名？高嘉宏教授說，30多年前B型肝炎帶原率為10-15%，而在全面施打新生兒B肝疫苗後，帶原率只剩下0.4%左右，因此最大宗的肝炎病人集中在就醫頻率不高、忙於工作的中壯年。需要治療的B肝患者推估有80萬人，已接受治療的為20萬人，這被忽略、未察覺、不自知的60萬人，正是不能等待的族群，而在診斷或治療之前，第一步就是要「篩檢」。
一些病人可能會在健康檢查中發現，但較為零散，因此政府推廣45歲以上成人一生一次的免費B、C肝炎篩檢，高嘉宏教授笑稱，「目前檯面上的C肝病人差不多都已經接受治療了，現在必須把藏在社區中，不知道自己有肝炎的人找出來」。肝病醫療策進會（簡稱肝策會）也一直在推動許多政策面尚未能及的計畫，如「全民回肝計畫」，長期攜手全台區域性的基層醫療診所，共同努力協助許多潛在患者揪出肝炎危機。
肝病三部曲不可逆 治療肝炎避免肝硬化、肝癌
「肝病三部曲指的是肝炎、肝硬化、肝癌。」高嘉宏教授語重心長表示，已有許多研究證實三者的關聯，肝炎造成肝臟反覆發炎，若未接受治療，將會使肝臟纖維化、肝硬化，肝硬化者每年有3-5%會變成肝癌。由於肝硬化不可逆，必須在之前就先阻斷病程，一旦演變成肝癌，對個人、家庭、社會、國家都有巨大衝擊。
台灣病毒性肝炎主要為B型與C型，由於C型肝炎用藥後有98%的治癒率，目前健保給付用藥擴大，希望收治更多病人，2018年提出的肝炎防治白皮書中，預計2025年達到消除C肝之目標。而B肝雖然尚不能治癒，但用藥治療可以抑制病毒複製，減少肝功能異常，只要病毒不活化，肝臟不發炎，也就能減少肝硬化、肝癌發生。
健保給付有條件 停藥後肝炎復發機率高
B肝病毒感染正常的肝細胞後，會進入細胞核，病毒DNA與人體染色體嵌合，無法完全消滅，抗病毒藥物只能抑制病毒複製，使其冬眠。由於健保資源有限，台灣B肝抗病毒藥物給付條件相較國外嚴格，e抗原陰性的非肝硬化病人須肝功能持續兩倍以上、病毒量超過2000國際單位，可給付最多三年用藥。然而，肝功能波動類似血壓會起伏，當下測得數值無法代表平均值，因此醫界建議能取消肝功能持續兩倍以上之條件，找出相對較穩定的指標來決定病人肝臟受損程度。
例如表面抗原量可作為依據，若在1000國際單位以上，得到肝癌的風險增加五倍；另外，三年停藥後，病毒失去壓制又會復發，此時表面抗原量也可成為參考值，若仍在100國際單位以上，復發機率高達八成，應不停藥，持續接受治療。
高嘉宏教授分享，目前臺大醫院利用FIB-4肝纖維化指數（年紀、性別、血小板、肝功能指數）應用於診間，讓醫師做為參考，即使病毒量、肝功能不高，但指數大於3.25，表示肝臟有顯著的纖維化，肝硬化、肝癌風險極高，也應該要積極治療。建議將FIB-4應用於社區篩檢中，不必經過肝切片也能找出明顯肝纖維化病人，再轉至醫院檢查。
「量出你的肝」 抗原破百不停藥
高嘉宏教授表示，但因為健保條件的限制，有些民眾即使知道自己帶原，也不會主動檢測病毒量，或因為未達標準需自費用藥而卻步。高嘉宏教授另說明，肝策會過去十幾年來一直在推動「全民回肝計畫」，提供免費B肝病毒篩檢。今年主軸為「量出你的肝」，強調治療中，但即將於三個月內停藥之患者，應更加重視表面抗原定量檢測數值，並定期監控，以穩定控制發炎情形，若是表面抗原指數破百建議應持續治療，避免不可逆的肝病風險。另呼籲「年輕人因為打過疫苗，比較不用擔心肝病，但對訊息接受度高，希望得到資訊後可以多關心長輩，帶他們去檢測。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54589
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