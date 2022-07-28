染疫、月經同時來？服「清冠」恐嚴重經痛！中醫教妳改善方法

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中醫師周宗翰指出，臨床上清冠一號治療新冠肺炎絕對是正確而有療效的，中醫診所提供公費的清冠一號外，現在政府也開放民眾自費購買清冠一號，即使有症狀，篩檢陰性也可以直接投藥。然而清冠一號也並非毫無副作用，由於藥性偏寒，部分確診患者在服用後可能會發生腹瀉、脹氣、腹痛等情形，不適合未確診者在沒有醫師的指示下，囤貨將「清冠一號」當做「防疫茶」長期服用。
臨床上清冠一號屬於積極「治療」處方，而非保健品，周宗翰解釋，在確診病程的前幾天發燒喉嚨痛時，清冠一號的效果非常明顯，通常會建議患者先喝五天，早中晚各一次，對於退燒與改善喉嚨痛有相當大的助益，也有助於減少預後罹患長新冠的風險。當燒退了，症狀開始轉變時則建議以視訊看診接受專業中醫師的建議與治療，而不是一味的只喝清冠一號，例如後續的久咳不癒，中醫的方劑定喘湯、杏蘇散、蘇子降氣湯治療久咳不癒的效果就遠比清冠一號來的有效。
搭配生薑湯飲用！改善「腹瀉」副作用
此外，新冠肺炎可能會影響到腸胃功能，導致腹部不適、腹瀉，「臺灣清冠一號」的藥性偏涼，少部份腸胃比較虛弱、敏感者，也有可能在服用後出現輕微的腹瀉。周宗翰建議，可以配合中藥方劑理中湯、藿香正氣散改善腹瀉情況，若民眾手邊沒有中藥，可以煮生薑湯飲用（也可以配服清冠一號），幫助改善腸胃功能。若沒有生薑，市售的生薑紅糖塊、乾薑紅糖塊也可以直接沖泡，一天飲用 300-500 c.c，若腹瀉嚴重，建議先停用清冠一號。
長期服用清冠一號恐導致月經異狀
周宗翰舉例，臨床上也碰過自行服用清冠一號時間過久，發生月經延後、當月經血偏少、月經異常疼痛等狀況，其原因可能是清冠一號藥性偏寒，服用過量會導致骨盆腔內的血管過度收縮，影響血液流動，可排出的經血自然減少，甚至全無，進而出現少經或閉經等月經不調症狀。
此外，確診後身體產生發炎，當月的經期也很可能產生劇痛的情況，周宗翰表示，臨床上發現患者會出現嚴重的腹痛劇烈、面色蒼白、手足冰冷，疼痛經常持續數小時或1～2天，一般經血暢流後，腹痛會緩解。以中醫的觀點來看是典型的宮寒痛經，中醫常使用溫經湯治療。若表現的疼痛比較多樣性，腹部拒按，有時表現在痙攣、絞痛，有時表現在鈍痛、脹痛甚至出現劇烈的刺痛，或是痛到肛門處，則可能為子宮發炎，吃止痛藥會有顯著的改善。
染疫、月經同時來怎麼辦？中醫飲食指南教妳怎麼吃
周宗翰也建議，女性確診後，月經來臨時可食用具有「理氣活血」作用的蔬菜水果，如薺菜、咖哩、胡蘿蔔、薑黃、生薑等；身體虛弱、氣血不足者，宜常吃補氣、補血、補肝腎的食物，如雞、鴨、魚、雞蛋、牛奶、豆類等。
針對按摩部分，周宗翰也建議，可以熱敷按摩腎俞穴、八髎血，若感到腰痠，可以按摩位於脊椎旁2指寬度與肋骨下緣相平行的腎俞穴，能補益腎氣，治療腰痠；有腹痛症狀的女性，則可輕輕按揉尾骶骨的八髎穴，此為經痛疼痛原始點所在，可藉由按摩此處放鬆筋膜的緊張感，緩解痛經症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54545
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