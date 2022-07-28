猴痘是什麼？得了會怎樣？WHO為何警示？一次看懂！

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究竟猴痘是什麼？會有什麼影響？世界衛生組織為何會特別關注此病毒？中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢逐一解惑！
猴痘是什麼？得了會怎樣？
感染科醫師一次詳解！
王任賢醫師表示，猴痘如天花、牛痘同屬痘科病毒，雖民眾較為陌生，但並非新的病毒，早於約1970年就在非洲出現人類病例並流行，因具有猴、齧齒類動物傳人的特性，意味著不易斷根、不易絕跡，值得慶幸的是傳染率並不高、擴散速度也不快。
猴痘潛伏期在4-17天左右，也可至約21天，傳染途徑以接觸傳染為主，尤其是密切接觸，包括損傷的皮膚黏膜或呼吸道黏膜接觸患者的體液、血液等都可能傳染。不過雖和呼吸道黏膜有關，但不像流感或新冠病毒，從2022年這次猴痘現蹤的資料來看飛沫傳染的可能性低。
猴痘在潛伏期時不具傳染力，通常在出現發燒症狀後一至三天出現發疹症狀，此時傳染力最強，大多約持續14-21天左右逐漸康復，疹子結痂有可能留下疤痕。其他症狀也包括了畏寒、冒汗、頭痛、肌肉痠痛、倦怠、淋巴腫大等，若用簡單的一句話形容，大致有如會冒出疹子的流感一般。不過嚴重時也有引起併發症的風險，如肺炎、繼發性細菌感染、敗血症等，也有致死的可能。
猴痘有疫苗打？有藥可治？
醫：疫苗、藥物都有不用緊張。
猴痘雖然嚴重時有併發症、致死的可能，不過風險並不高，一般而言免疫不佳或缺陷者會是較為需留意的風險族群，如幼兒、年長者、慢性疾病者等，這類族群各疾病都得留心。
猴痘目前有疫苗可打、也有藥可治，除了避免接觸患者、勤洗手避免病毒殘留外，疫苗也可預防，包括正待開發的新疫苗，痘科病毒的疫苗大多也可相通，現階段可使用牛痘疫苗，有效性約為85%。自從天花絕跡後便無施打牛痘疫苗，民眾普遍無接種過，雖世界各國疫苗銷毀，台灣仍持續保留，因此庫存量足夠，約700萬劑，一劑約可施打於4人。不過疫苗需冷藏，因此也仰賴電力供應，保存的妥善率會是個重要課題。
治療方面以藥物治療為主，不過除了全球病例少、重症也不多、台灣更是少數的現況以外，猴痘死亡率相當低，且可自然痊癒，疫苗也可治癒，因此藥物治療的必要性並不高，而疫苗則是建議留給免疫不佳、缺陷者。也因為尚屬新興傳染疾病，醫界對此認識未必如一般感染疾病來得普遍，若民眾發現自己出現疑似猴痘症狀，懷疑得到猴痘，可至感染相關的專責醫院尋求醫師協助。
WHO為何提出猴痘警示？
該緊張嗎？會掀起新病毒浪潮嗎？
既然猴痘傳染率不高、致死率也不高、有藥可治、有疫苗可打、可以痊癒，那麼為何會受到世界衛生組織、世界關注？究竟該不該提高警覺、嚴陣以待？會不會又掀起新一波病毒浪潮？
對此王任賢醫師認為，世界衛生組織之所以會關注此病毒並提出警示，原因在於此病毒以前曾出現並消失過，現在又重現江湖，且曾有一波流行，防範於未然應視為「新興傳染病」看待，另一方面也或許因新冠病毒的前車之鑑更格外謹慎，因此特別留意此病毒。
不過以目前情勢來看，傳染率、致死率都不高，合理的預測並不會又掀起一波病毒疫情，世界衛生組織僅為提醒注意，民眾知道並留意此傳染病即可，尚無需特別緊張。
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