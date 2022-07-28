熱中暑跟腸道健康有關？　醫爆：「槲皮素」可降低發炎反應

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熱痙攣(Heat cramps)
若長時間在高濕熱環境下活動流汗，補充過多的開水卻忘了補充電解質，使身體電解質流失且不平衡，就會出現肌肉痙攣、抽筋疼痛，甚至嘔吐等症狀。
熱暈厥(Heat syncope)
當在炎熱環境中長時間站立時，身體為了散熱使皮膚和血管擴張，當血液因久站而回流不順，就可能使腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥等症狀。
熱衰竭(Heat exhaustion)
當人體大量流汗，又未能及時補充足夠之水分和電解質，就容易導致血液循環衰竭，可能引發大量出汗、身體無力、頭暈、頭痛、血壓降低等，嚴重時容易演變為中暑。
熱中暑(Heat stroke)
可細分為傳統型中暑(classic heat stroke)與勞動型中暑(exertional heat stroke)，傳統型多半發生在對環境氣溫濕度改變的適應力較差的族群，如老人、小孩及慢性病患者；勞動型多半發生在需長期於高溫高熱環境中活動者，如勞工、農夫與運動員，因此也可稱為運動型中暑。
中暑時皮膚因體溫調節中樞功能異常，患者除意識不清外體溫甚至超過40°C，若未及時處理，可能引發休克、心臟衰竭、橫紋肌溶解，甚至是死亡。
遭遇熱傷害該怎麼辦?
一旦發現有以上的熱傷害情況，建議使用以下方法自行散熱：
1. 陰涼：盡快至陰涼處休息，避免太陽直射；
2. 脫衣：脫去多餘衣物，讓身體維持舒適；
3. 散熱：可用濕毛巾擦拭身體，或敷冰毛巾在頸部、腋下等處；
4. 補水、補電解質：若意識清楚，協助患者補充水分和電解質；
5. 送醫：若情況嚴重，不要猶豫應盡速送醫。
▲營養師呼籲大家平時就該好好照顧腸道健康
預防熱中暑可以怎麼做？其實跟腸道健康有關！
根據2020年發表在Nutrients的研究指出，疲勞性熱中暑 (EHS) 是一種會危及生命的徵狀，不但使體溫調節失常，且影響血管的收縮及血流，導致神經、器官壞死。
人體腸道中存在很多神經叢及免疫細胞，在身體處於熱中暑的狀況下，因血流降低導致腸道蠕動下降，使腸道細胞受傷、腸道屏障受損，此時免疫反應被激發，致使腸道細菌增生並且轉移到肝臟，便出現發燒症狀，嚴重的話甚至導致凝血異常、器官衰竭。
因此，營養師呼籲大家平時就該好好照顧腸道健康，並提供以下3個腸道保健秘笈:
1. 槲皮素：
類黃酮含量豐富植化素，已經被研究證實可以維持腸道屏障的健康，並且它也算是血管舒張因子，降低血管壓力，有助於降低熱中暑後的發炎反應。通常存在新鮮的蔬果當中;
2. 益生菌:
研究指出，日常好菌的補充也是維持腸道健康重要的關鍵因素，如可以吃一些優格、泡菜補充好菌;
3. 益生質：
為益生菌的食物，它能使好菌營養並定殖在我們的腸道。
萬一中暑後的建議:
1.運動飲料：喝電解質飲品，可以維持住身體水分，也能補充體力。
2.瓜胺酸：幫助一氧化氮生成，舒張血流，不破壞腸道屏障，下降發炎反應。西瓜是富含瓜胺酸的食材之一，中醫也有提及吃西瓜有助解熱消暑。
參考資料:
1.衛生福利部國民健康署
2.Nutrients. 2020 Feb; 12(2): 537.
Published online 2020 Feb 19.
3.Physiol Rep.2020 Mar;8(5):e14374. doi: 10.14814/phy2.14374.
本文經 FiTLO營養師線上服務平台《Fitlo_health》授權報導
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