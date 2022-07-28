本土+23822　羅一鈞：8月中下旬疫情再起「BA.5將成主流」

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- 新北市4,168例
- 臺中市2,940例
- 臺北市2,460例
- 桃園市2,385例
- 高雄市2,340例
- 臺南市1,898例
- 彰化縣1,137例
- 苗栗縣712例
- 屏東縣699例
- 新竹縣689例
- 雲林縣592例
- 新竹市580例
- 宜蘭縣536例
- 花蓮縣456例
- 基隆市438例
- 南投縣431例
- 嘉義縣429例
- 嘉義市281例
- 臺東縣276例
- 金門縣200例
- 澎湖縣155例
- 連江縣20例
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增中症88例、重症55例、62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑 COVID-19疫苗。最年輕死亡個案為40多歲女性，沒有接種過新冠疫苗，本身有糖尿病等多重慢性疾病，7/22時快篩陽性，隔天於家中被家人發現有意識改變、呼吸急促以及高燒至41度，送往急診時，已經出現昏迷與嚴重休克，經過急診醫師緊急插管與治療後，收治於加護病房，不過隔日仍因病況惡化、急救無效而在醫院過世，死因為肺炎合併呼吸衰竭，及敗血性休克。
5位重症兒童病情說明
羅一鈞說明，兒童重症有5位，皆為12歲以下，其中4位為MIS-C，另1位肺炎。年齡最小為2歲女童，7/3曾確診新冠肺炎，7/23出現發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，7/25由家人帶往急診，診斷懷疑是MIS-C與急性腸胃炎，因此收治住院，目前在一般病房治療。第2位為3歲男童，沒有慢性病史，6/17曾確診新冠肺炎，7/21有發燒、眼睛浮腫、便秘、咳嗽、食慾下降等症狀，7/24時家屬認為症狀變得較嚴重，因此帶往急診，診斷懷疑為MIS-C因此收治住院，目前也還在一般病房治療。
第3位為5歲女童，沒有慢性病史，6/3曾確診新冠肺炎，7/19有發燒、全身皮疹、紅眼、嘴唇浮腫、腹痛等症狀，帶往急診後亦懷疑MIS-C，並安排住進加護病房，羅一鈞說明，女童病況有改善，預計在今天下午轉出加護病房到一般病房。
第4位為9歲女童，曾接種一劑新冠疫苗，沒有慢性病史，6/17確診新冠肺炎，7/17陸續出現腹痛、發燒、腹瀉、嘔吐，送往急診時發現血壓偏低也出現類似休克症狀，懷疑是MIS-C，經過電腦斷層檢查發現腹痛原因為急性闌尾炎，收治加護病房，使用類固醇、抗生素、免疫球蛋白等藥物療，目前病況穩定。
Omicron BA.5將掀起下一波流行 籲幼童趁疫情緩盡快打疫苗
羅一鈞表示，第5位為12歲女童，曾接種一劑新冠疫苗，本身有慢性病，有先天性的神經肌肉疾病，長期在家使用正壓呼吸器，7/22時發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰等症狀，進行快篩為陽性，帶往急診後，X光檢查有肺炎，因此收治加護病房，使用呼吸器以及藥物治療，目前病況穩定。羅一鈞進一步預測，「BA.5的疫情預計於8月中下旬再起，呼籲家長利用現在疫情較平穩時，盡速帶小朋友接種新冠疫苗。」
日前感染Omicron BA.5的南部船廠人員，其職場基因定序結果已出爐，有4位檢出BA.2，另外3位則是因病毒量太低無法定序成功，和這起家庭群聚BA.5並不屬於同一個病毒株。羅一鈞表示，「目前初步看來，從船廠、職場來源的可能性降低，較為可能是還未發現得社區傳染有關，擔心BA.5已經在社區當中有感染的途徑或傳染鏈已經發生，雖然目前感染人數下降，但能預期新的變異株，在社區當中透過一些傳播方式，慢慢取代本土主流的BA.2。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54621
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