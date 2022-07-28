將藝術結合科技！府中15「明日地球」打造沉浸式美感體驗
為促進民眾對於全球暖化和氣候變遷議題的重視，府中15與廣達文教基金會合作「明日地球」環境藝術特展，即日起至8月28日止於府中15展出「遇見大未來」系列畫作，以環境藝術為展覽主題，讓民眾用手機就能看到畫作裡的企鵝、紙鶴、枯萎的植物動起來，透過藝術家創作以及多媒體互動小遊戲，引發大眾對於環境保護議題的重視與省思。
新北市文化局龔雅雯局長表示，府中15致力於動畫影像教育推廣，而廣達文教基金會長期推動「游於藝」讓藝術展覽走入校園，本次合作展出的藝術作品，運用AR擴增實境技術，讓畫作裡的物件以生動活潑的動畫方式呈現，傳遞大自然的心聲，讓人類藉以深入思考全球暖化和氣候變遷等自然環境議題。展覽現場也安排多媒體互動小遊戲，民眾可由體驗中獲得節能的資訊，從而發想明日地球的樣貌，了解環境議題、發想行動，鼓勵民眾從日常生活中做出實質改變，進而改變未來。開展時間特別結合7月29日即將登場的兒童藝術節「怪獸星球」，希望小朋友從小關心我們生活的地球面對的問題。
教育局張明文局長表示，新北市致力與民間機構公私協力，引入民間資源推動校園美感教育，其中廣達文教基金會長期合作的「游於藝」就是最棒的典範，每年提供不同主題展品，巡展20校，並培養導覽小尖兵及協助教師增能，豐厚學校的美感教育能量。很高興看到游於藝能夠進一步結合科技，帶給孩子身歷其境的美感體驗。
廣達文教基金會徐繪珈執行長、新北市新埔國中、新埔國小師生7月27日特別參加明日地球環境藝術特展專場導覽，其中徐執行長特別感謝本次與文化局及教育局合作，讓遇見大未來系列畫作未來不僅在新北市各級學校巡迴展覽，讓學生就近在學校就能體驗博物館展覽，這次展覽設計的AR擴增實境技術與多媒體互動小遊戲，未來也提供游於藝學校參考運用，讓更多師生享受不同的感官體驗。
「明日地球」環境藝術特展即日起至8月28日止，於府中15的5樓展覽室展出，9月12日至17日將到新埔國中展出，歡迎大、小朋友共同探索人類與自然環境如何共生共存，更多訊息請上府中15官網查詢。