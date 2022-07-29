體雕療程新革命　用「熱」減脂又增肌

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對於減脂，一直是愛美女性最關注的熱門議題，盧靜怡醫師自身經驗是除了每天喝水至少2000CC和維持均衡飲食，建議每周做3次30分鐘以上、能讓心跳速率達到每分鐘130次以上的有氧運動。另外，雖然醣類攝取降低，但並非完全不吃，「因為醣類也是促進脂肪燃燒不可或缺的營養素哦！」
若是要維持正常體脂率，除了飲食控制加上規律運動，還可請專業醫師評估，搭配適合自己的體雕療程協助。盧靜怡醫師表示：「我會依照各位美眉的身高體重、飲食狀況和運動習慣去做階段性調整和建議，再搭配完整的體雕課程，才能在較短的時間內改善想要的身型，擁抱夏日擁有好身型。」
▲新一代的熱磁波減脂儀器，每週一次30分鐘，4次為完整療程
＂熱磁＂完美呈現減脂 bye bye腹部脂肪
盧靜怡醫師針對最近的「棉花糖女孩」，建議用高科技儀器來輔助性維持體態，像是新一代熱磁波減脂儀器，就是利用射頻電波與新一代高強度聚焦磁能，國際文獻研究指出，每週1次30分鐘的完整療程後6-8週，能讓腹部脂肪厚度平均減少30%、肌肉厚度增加25%（Published in Dermatologic Surgery journal, May 2021)。」通常做完4次療程，可再搭配核心美力Embody維持體態，就如同運動一樣讓肌肉仍有運動的習慣。以上是針對體雕部分，若體重過重，則會建議搭配瘦瘦筆，不必刻意斷食也可達到減重效果。
盧靜怡醫師指出，女性最煩惱腹部脂肪過多，穿上合身洋裝或牛仔褲會勒住側腹腰肉，讓腹部肉溢出來，看起來真的很不雅觀。盧靜怡醫師強調一機多效的NEO熱磁儀器可達到減脂及增肌已經過台灣TFDA核准，「熱磁探頭直徑高達18cm可大範圍施作腹部整區，更可以做到BMI值35以內的族群，可以完整覆蓋局部脂肪囤積處，針對腹部破壞皮下脂肪細胞，減少脂肪厚度及體圍，另可使腹部緊實達到緊塑逆齡肌。」讓自己成為艷陽下的耀眼星星，就是重現身材巔峰時刻。每個人的體質及適合療程都不同，仍建議在進行療程前經過專業醫師評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54411
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