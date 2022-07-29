一曬太陽膚齡直接「老十歲」？ 醫師曝夏季保養「3大關鍵」

近日天氣悶熱、溫度居高不下，加上每天配戴口罩，皮膚可能容易出現泛紅、乾燥、粗糙且變得敏弱，對於愛美的女性而言無疑是一大困擾。尤其夏天皮膚經紫外線強力曝曬，容易流失水分，黑斑、細紋、乾燥造成的肌膚問題可能更加明顯。愛美女性如何挑選保養品，能兼顧保濕與紫外線造成的肌膚老化現象？
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烈日曝曬使肌膚「加速崩壞」？ 營養師揭抗皺保濕「5成分」
張語希營養師指出，適度地曝曬太陽確實對人體有益，但對於想透過保養獲得「水煮蛋肌」的女性而言，無疑是「一大天敵」。營養師強調，女性於夏季時可選用「溫和保濕」與「延緩老化」兼具的保養品，能有效對抗陽光曝曬的細紋，並同時保持肌膚潤澤。
張語希營養師表示，女性消費者可認明富有以下「5種成分」的保養品，對於抗老除皺與保濕而言具有一定效果：
1. 玻尿酸。大小分子的玻尿酸，有助增加肌膚含水量、進而提升肌膚明亮度。
2. A醇。幫助皮膚修復針對紫外線的傷害，延緩老化並改善肌膚暗沉。
3. 雪藻粉。針對肌膚修護具有顯著效果，並有助抵禦環境傷害，維持肌膚水嫩。
4. 膠原蛋白。膠原蛋白有助於維持肌膚彈性，減緩老化等現象。
5. 鳶尾花萃取物。由鳶尾花萃取的植物幹細胞，能針對老化肌膚進行老廢角質代謝、緊緻毛孔。
另外，張語希營養師也建議女性，平時應保持充足睡眠，能使氣色更佳、也能減少肌膚暗沉、黑眼圈；並嘗試養成運動習慣，一週應至少運動3次、每次30分鐘以上，可以提高肌膚的免疫力與抗氧化能力。若養成良好的生活作息、搭配適度的肌膚保養，有助於減緩陽光或紫外線對皮膚的傷害。
保養品不是「擦愈多愈有效」？ 醫師：掌握「3大關鍵」勝過瓶瓶罐罐
除了留意產品成分，京硯聯合診所皮膚科副院長胡怡萱醫師也提醒女性，保養品不是「擦愈多愈有效」，需根據不同膚質對症下藥；像是「油性肌」族群，可使用清潔力較強的洗臉產品；而「乾性肌」或皮膚敏感者，則適合清潔力溫和的保養品。如玻尿酸、膠原蛋白本身即具有保濕效果；鳶尾花萃取物則加強保濕與肌膚代謝。
總的而言，胡怡萱醫師表示，女性挑選保養品時應注意以下事項：
1. 保濕效果需顯著。保濕效果提升有助改善肌膚老化與乾澀。且不僅是乾性肌，油性肌者也需注意角質層缺水問題，可適度使用保濕產品輔助，避免肌膚脫皮受損。
2. 有調理細紋功效。女性較在意的細紋問題，建議選用兼顧保濕與除皺的保養品為主，可避免瓶瓶罐罐、保養步驟繁瑣。
3. 敏感肌適用產品。肌膚過於敏感者，過多的保養可能導致反效果。因此選用保養品時需留意適合敏感肌在內的所有肌膚類型。
胡怡萱醫師表示，現代女性家庭、事業容易兩頭燒，因此保養方面建議以簡單為主即可，過多的保養品反而可能傷害肌膚。呼籲女性如有任何保養問題，可事先諮詢皮膚科做個別診斷，切勿因疏於保養或保養過度，使肌膚受到更嚴重的傷害。
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