大腦生病了？1分鐘速測思覺失調症前趨症狀

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思覺失調症起源於「大腦生病了」，為了讓大眾更瞭解思覺失調症，台灣精神醫學會舉辦照護心起點記者會，分享思覺失調症的15大前趨期症狀，鼓勵民眾透過簡單評估，及早發現大腦生病警訊，進而勇敢就醫，把握發病最初的5年黃金治療期，參考國際與本土治療指引，優先考慮使用長效針劑，持續穩定大腦功能，搭配心理、社會與精神復健治療，也有機會翻轉思覺失調的人生，回歸正常社會生活。
6成病友用藥不規律 早年死亡風險增3倍
台灣精神醫學會蔡長哲理事長表示，思覺失調症是一種因大腦生病，造成「思考能力」與「知覺功能」失調的精神疾病。在台灣，思覺失調症病友約有14萬人，盛行率約0.6％，如果未能及早且持續的治療，反覆的急性發作，將使大腦功能持續惡化，不僅失序的行為易造成家庭與親友關係緊繃和衝突，病友早年死亡率更是正常人的2-3倍。
然而，臨床發現病友與家屬常對思覺失調症缺乏病識感，甚至誤認為中邪而耽誤正確的治療。即使接受治療，健保署資料顯示仍有高達6成病友服藥不規律，且隨著中斷用藥的時間越長，病友復發與再住院的比例也越高。
把握5年黃金治療期！長效針劑治療思覺失調症新趨勢
台灣精神醫學會陳亮妤秘書長表示，思覺失調症的每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷，病友應把握發病後的最初5年黃金治療期，積極配合醫囑規律用藥。目前治療藥物有口服和針劑兩種，如果口服藥常常中斷或效果不佳，國際與國內治療指引皆建議考慮長效針劑，不但可以提升用藥順從性、降低用藥中斷率，也能減少復發機率，降低4成急診風險、6成住院風險、約6成4的半年內再住院風險，以及4成死亡風險。
強化心理健康與精神醫療服務！政府與醫師協力開創新「思」路
特別的是，近年政府對於思覺失調症的照護政策也日臻完善，其中，衛生福利部心理健康司專責強化心理健康服務，包括建構三級預防策略、設立疑似個案篩檢表初篩且轉介制度，充實社區關懷訪視與個案管理人力、廣佈社區心理衛生中心、設置司法精神醫院與司法精神病房，進行《精神衛生法》修法等。
中央健康保險署則接軌國際治療趨勢，編列獨立預算逾27億元，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為精神病病友的優先治療選項之一，另外也針對思覺失調症病友，增列預算6000萬元用於急性後期照護服務（Post-acute care, PAC），都有助於思覺失調症病友獲得更好的疾病控制，同時舒緩照顧者與醫院的照護壓力，締造病友／家屬、醫療院所和政府三贏的局面。
陳亮妤秘書長分享臨床個案，一名大學生原本接受口服藥物治療，突然出現社交退縮、不愛清潔洗頭、缺乏動力等思覺失調症的負性症狀，媽媽擔心可能是未規律吃藥導致病況加劇，私下拜託醫師想辦法，一開始病友認為打針是對於未按時吃藥的懲罰，拒絕更換。所幸，經過醫病溝通，病友欣然接受長效針劑治療，逐漸穩定控制病況，像電影《瀑布》中的女主角一樣回歸正常的生活，父母也不用再天天盯著吃藥，親子衝突減少，關係更緊密。由此可知，對於思覺失調症治療來說，照顧者病識感與長效針劑都扮演著重要角色。
大腦生病了？15個思覺失調症前趨症狀，1分鐘快速測！
至於如何及早發現大腦生病的警訊呢？蔡長哲理事長表示，台灣精神醫學會最新公布的《發展我國精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引》，分享了「疑似精神病前期簡易自填量表」，民眾可以透過以下15個問題幫自己或親友做評估，只要合計有8題（含）以上回答「是」，或3題（含）以上且3題中有第1、2、15任一題答「是」者，代表可能是思覺失調症的警訊，建議盡快諮詢精神科醫師，以利早期發現，早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54623
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