COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

猴痘抗病毒藥物抵台！提供重症、免疫低下確診者

猴痘抗病毒藥物抵台！提供重症、免疫低下確診者
猴痘抗病毒藥物抵台！提供重症、免疫低下確診者

健康醫療網

2022-07-29 11:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】目前國內尚有1例境外移入的猴痘個案正在治療中，疾病管制署今（28）日表示，我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat，已於昨（27）日晚間運抵臺灣，將於完成通關及驗收程序後配撥該署各區管制中心。該藥物將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大多數猴痘不需特殊治療　藥物主要提供給病情嚴重者

疾管署指出，依據世界衛生組織（WHO）及歐洲疾病管制中心（ECDC）等單位之建議，大多數猴痘患者不需要特殊治療，以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。口服抗病毒藥物tecovirimat建議使用於猴痘確診且病情嚴重之病患或免疫低下者。

疾管署說明，tecovirimat經歐洲藥品管理局（EMA）核准使用於治療正痘病毒屬之天花、猴痘及牛痘；美國食品藥物管理局（FDA）核准使用於治療天花，美國疾病管制與預防中心（CDC）專案核可使用於治療因猴痘病毒感染惡化為重症或有重症危險因子之高風險患者，以降低死亡機率。我國衛生福利部食品藥物管理署已於今年7月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入。

49國旅遊提升至二級警示　國人若出現相關症狀請盡速就醫

疾管署強調，猴痘已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，目前累計通報13例疑似病例，其中2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，餘11例已排除；另自 6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」。

該署提醒，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54624

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

病例激增、疫苗不足！美國猴痘疫情警報　舊金山緊急狀態

夏天私密處感染　這幾點壞習慣要戒掉！

大腦生病了？1分鐘速測思覺失調症前趨症狀

體雕療程新革命　用「熱」減脂又增肌

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.38%23.62%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀