特企／啤酒也可以半半？起家雞Ｘ酉鬼聯名新上市！

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起家雞攜手酉鬼啤酒推出「半半啤酒－歐霸的柚子香水」和「半半啤酒－歐膩的榴紅高跟鞋」，延伸自半半炸雞的混搭風格，當酸爽的“蜂蜜柚子茶”遇上香甜的“紅石榴甜菜根”，兩種風味的啤酒不僅單獨喝就十分順口，混在一起時風味更獨特！還可依喜好自由混搭出最合適的酸甜比例，讓半半的酸與甜由你自己決定！
混搭後的半半啤酒，入口後不只水果香氣爆表，口感清爽微酸與香甜風味互相堆疊，豐富又有層次。金黃的柚子色澤混合石榴的紅潤光澤後，變成半透明的粉紅香檳色，光是看著就讓人食慾大開，忍不住想一探它的酸甜滋味。現在，就跟著起家雞一起進入“半半的美味世界”吧！
半半啤酒－歐霸的柚子香水
韓國蜂蜜柚子茶 ✕ 柚子汁 ✕ 柑橘調性啤酒花
以乳酸啤酒為基底，濃郁香氣的韓國蜂蜜柚子醬搭配新鮮柚子汁，使香氣層次更提升，絕對是搭配炸雞的首選飲品！
半半啤酒－歐膩的榴紅高跟鞋
石榴 ✕ 甜菜根 ✕ 啤酒花
石榴與甜菜的天然"甜味"爆發，如胭脂般紅潤的自然色澤，富有層次的酸甜口感令人驚艷！
哪裡買？
7/29(五)開始即可在全台起家雞門市以及Icheers愛酒窩購入聯名精釀半半啤酒，
喜愛嚐鮮的朋友千萬別錯過這款與眾不同的酒飲，一起趕上2022的半半風潮吧！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！