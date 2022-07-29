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特企／啤酒也可以半半？起家雞Ｘ酉鬼聯名新上市！

▲起家雞Cheogajip，首次跨界與酉鬼啤酒攜手推出兩款最適合搭配韓式炸雞的精釀啤酒。（圖／品牌提供）
▲起家雞Cheogajip，首次跨界與酉鬼啤酒攜手推出兩款最適合搭配韓式炸雞的精釀啤酒。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-29 14:58:16

韓國33年老字號炸雞品牌起家雞Cheogajip，首次跨界與酉鬼啤酒攜手推出兩款最適合搭配韓式炸雞的精釀啤酒，「半半－歐霸的柚子香水」和「半半－歐膩的榴紅高跟鞋」，研發概念源自於韓式炸雞中的「半半炸雞」，「半半啤酒」不僅概念新奇有趣，口味上更融入韓國經典元素「蜂蜜柚子茶」與「紅石榴甜菜根」，可以單喝，更可以混搭著喝！今年夏天，起家雞號召雞粉們一起來體驗韓式「雞啤」，一口啤酒一口炸雞的獨特魅力！

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啤酒也可以半半　混出最對味的另一半！

起家雞攜手酉鬼啤酒推出「半半啤酒－歐霸的柚子香水」和「半半啤酒－歐膩的榴紅高跟鞋」，延伸自半半炸雞的混搭風格，當酸爽的“蜂蜜柚子茶”遇上香甜的“紅石榴甜菜根”，兩種風味的啤酒不僅單獨喝就十分順口，混在一起時風味更獨特！還可依喜好自由混搭出最合適的酸甜比例，讓半半的酸與甜由你自己決定！

混搭後的半半啤酒，入口後不只水果香氣爆表，口感清爽微酸與香甜風味互相堆疊，豐富又有層次。金黃的柚子色澤混合石榴的紅潤光澤後，變成半透明的粉紅香檳色，光是看著就讓人食慾大開，忍不住想一探它的酸甜滋味。現在，就跟著起家雞一起進入“半半的美味世界”吧！

半半啤酒－歐霸的柚子香水

韓國蜂蜜柚子茶 ✕ 柚子汁 ✕ 柑橘調性啤酒花

以乳酸啤酒為基底，濃郁香氣的韓國蜂蜜柚子醬搭配新鮮柚子汁，使香氣層次更提升，絕對是搭配炸雞的首選飲品！

半半啤酒－歐膩的榴紅高跟鞋

石榴 ✕ 甜菜根 ✕ 啤酒花

石榴與甜菜的天然"甜味"爆發，如胭脂般紅潤的自然色澤，富有層次的酸甜口感令人驚艷！

哪裡買？

7/29(五)開始即可在全台起家雞門市以及Icheers愛酒窩購入聯名精釀半半啤酒，

喜愛嚐鮮的朋友千萬別錯過這款與眾不同的酒飲，一起趕上2022的半半風潮吧！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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