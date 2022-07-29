MIS-C增8例！2例合併「病毒、細菌感染」救治中

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- 新北市4,065例
- 臺中市2,685例
- 桃園市2,392例
- 高雄市2,313例
- 臺北市2,299例
- 臺南市1,906例
- 彰化縣1,135例
- 屏東縣719例
- 新竹縣657例
- 苗栗縣643例
- 雲林縣636例
- 新竹市551例
- 宜蘭縣512例
- 花蓮縣446例
- 嘉義縣436例
- 南投縣363例
- 基隆市326例
- 嘉義市301例
- 臺東縣278例
- 金門縣169例
- 澎湖縣139例
- 連江縣12例
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為31例男性、26例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。最年輕的死亡個案為30多歲男性，本身接種過2劑疫苗，因有創傷性腦內出血的病史而長期臥床，7/22因蜂窩性組織炎住院，並進行新冠肺炎採檢陽性確診，後續因出現肺炎，7/25使用瑞得西韋治療，不過仍因肺炎合併呼吸衰竭、蜂窩性組織炎而不幸過世。
國內首見！2例MIS-C合併其他細菌、病毒感染個案
羅一鈞表示，今日兒童重症個案較多，總共有8例，全部皆為MIS-C個案，其中5歲以下有6位，另外2位是8歲和11歲；5位男性、3位女性，皆於5-6月期間確診，並於6-7月出現MIS-C相關症狀。這當中，已有5位小朋友康復出院，還有3位仍然在住院治療中。
羅一鈞公布其中2例仍住院特殊個案，第一位住院的是3歲男童，沒有慢性病史，7/5確診新冠，7/16出現發燒、嘔吐、腹瀉、食慾與活力下降的症狀，7/20前往急診，先診斷為急性腸胃炎住院，檢查時發現「輪狀病毒」感染，另外抽血也發現發炎指數、血栓指數升高，因此診斷也有MIS-C，並給予免疫球蛋白等藥物治療，目前症狀有改善，持續治療中。
羅一鈞說明，第二位是8歲女童，7/14確診新冠，7/21開始陸續發燒、全身皮疹、咳嗽、流鼻水症狀，7/23前往急診，X光顯示有輕微肺炎，並進行「肺炎黴漿菌」快篩，結果是陽性，不過同時因皮疹等症狀，懷疑有MIS-C，因此住到加護病房，經治療後於7/28症狀改善，轉至一般病房。羅一鈞強調，「幼兒的莫德納疫苗已經開打，請家長盡快帶小朋友接種，可預防後續下一波感染之後再引起MIS-C、腦炎的風險。」
7/30起 取消航空器「貨艙」消毒作業
發言人莊人祥指出，在機場檢疫過程裡，有一關是行李清消，而航空器貨艙清消時間，約需40-50分鐘。然而考量目前國內外疫情狀況及防疫效益，為免影響機場作業效率，工作人員在適當防護及配套措施下，從7/30零時起，取消貨艙消毒，只保留行李運上輸送帶時，進行噴灑消毒，另外，轉機行李免消毒。至於客艙消毒，專家建議，因目前入境旅客在機場採檢陽性率仍高，且都為Omicron BA.5的新型變異株，所以現階段仍持續維持清消。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54634
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