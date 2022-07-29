特企／前鎮水產挑戰全台最多品項 夏日大啖海鮮吃到飽！
海鮮控注意！現在吃火鍋也可以享用海鮮無限吃到飽啦!海霸王集團超市火鍋品牌「前鎮水產」，將推出澎湃升級3.0版，每人598起吃到飽的新菜單豪邁地增加了10品海鮮，包含：南美彈牙甘甜白蝦、鮮嫩魷魚與小章魚，東南亞爽脆小花枝、手打綿密花枝漿與軟嫩鯰魚、俄羅斯鮮甜干貝以及在地新鮮鱸魚與蛤蠣、東石鮮蚵。前鎮水產3.0版完全超越市場同價位火鍋品牌。除了海鮮之外，店內還精選的六款肉品：美國肥嫩牛五花、口感柔嫩且擁有大理石油花的梅花牛、鮮嫩多汁雪花牛與歐洲梅花豬，國產口感豐潤的豬五花與高蛋白質的清爽軟嫩雞胸肉，搭配超市冰箱內多款的當季蔬食及丸餃無限供應！火鍋的靈魂湯底，則提供了和風、麻辣、石頭及壽喜燒4種特製湯底供民眾自由選擇。每人還贈送一份新鮮生魚片！成為全台海鮮品項最澎湃CP值最高的吃到飽鍋物！完全滿足喜愛肉品及海鮮的火鍋饕客能同時海陸雙享大啖美食!制霸吃到飽火鍋界。
除滿滿的火鍋食材外，前鎮水產還提供了台味副食吧，副食吧供應了台灣滷肉飯節得獎的滷肉飯及主廚特製的台式鹹粥及台式米粉湯。全部都是無限享用，讓民眾在此還能享受道地的台灣味。而喜愛生魚片的饕客，每人只要加價50元，即可同時無限享用現場提供的現點現切生魚片，有來自東港鮮嫩鮪魚及台南成功港Ｑ彈旗魚，讓民眾可以盡情大啖新鮮生魚片！
歡慶盛夏升級活動第一波！清涼夏日裝扮來店第二鍋半價
前鎮水產3.0，霸氣新菜單開賣前三日（7/27-7/29），呼應盛夏熱情、女生上身著Bikini或半身泳裝、男生著吊嘎，於門市中庭為背景與前鎮水產Logo合拍，公開上傳打卡至FB/IG、雙人同行可享第二鍋半價優惠！午晚餐時段皆開放顧客預定及現場候位，第二鍋半價一樣可升級+50元兩款生魚片吃到飽、讓想嚐鮮的顧客提前享受霸氣生魚片的新鮮魅力！
歡慶盛夏升級活動第二波！消費即贈$50元次回抵用卷
沒有在前三天搶到第二人半價優惠的顧客，7/30-8/15來店消費一樣享有優惠！此期間開鍋即可獲得次回$50元現金折抵卷、夏日想要大啖多種新鮮海味與精選肉品無限供應、享受精緻鍋物，超值滿足就在前鎮水產。（$50折抵卷限次回使用、一鍋限使用一張、票卷需自行留存、遺失恕不補發，使用期限至2022/9/15日止，不得與其他優惠合併使用）
前鎮水產新菜單與各項優惠相關訂餐資訊細節請參考：
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