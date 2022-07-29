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肝癌居國人癌症十大死因第2　保肝「1事」要做

肝癌居國人癌症十大死因第2　保肝「1事」要做
肝癌居國人癌症十大死因第2　保肝「1事」要做

健康醫療網

2022-07-29 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】為了響應2022年世界肝炎日，肝病防治學術基金會攜手新竹臺大分院於生醫醫院竹北院區辦理「今年超了沒？-全民腹部超音波檢查」活動，為200名已預約掛號的40歲以上民眾進行免費腹部超音波檢查，以達及早發現、及早治療之效益。

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腹部超音波檢查　揪出無症狀肝癌

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。而簡單、無痛、沒輻射、確診率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌的最重要利器，對於檢查異常者，若有需要，肝基會也會協助患者轉介到其他醫療院所追蹤治療，藉由活動盼能早期發現肝癌、有效治療。

肝癌位居癌症十大死因第2　良好生活習慣莫輕忽

根據衛生福利部的資料，國人癌症十大死因，肝癌位居第2位，僅次於肺癌。新竹臺大分院余忠仁院長分享，一位53歲王先生沒有B、C肝，之前曾打過三劑B肝疫苗但並沒有產生抗體，隨著年紀漸增以及日漸發福的體態，他很想知道自己的肝臟健康與否，也想藉此機會順道檢查一下膽、脾臟、胰臟、腎等器官。而藉由此活動，衛教師告知他只有輕微脂肪肝，給予衞教並協助預約門診，同時提醒他要減少應酬、多運動，令他深刻地體會到定期檢查、飲食控制和養成運動習慣的重要性。

B、C肝帶原、年滿40歲　定期檢查及早揪病灶

余忠仁院長指出，「抽血檢查」加上「腹部超音波檢查」是肝病防治的重點工作。除了肝硬化、慢性肝炎、B、C肝感染者等肝癌高危險族群之外，因為飲食及生活習慣改變，與肥胖、糖尿病及高血脂相關的非酒精性脂肪肝病人也愈來愈多，這類病人也可能會罹患肝硬化及肝癌；而有沒有脂肪肝，則是要靠超音波來診斷。

因此，建議B、C肝帶原民眾每半年應做一次腹部超音波檢查，而年滿40歲的民眾，不管是否為B、C肝帶原者，每年也應做一次腹部超音波檢查，才能早點揪出肝硬化或肝腫瘤，為肝臟健康加分！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54581

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