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陽光基金會「口腔癌防治雙軌服務」　助40公頃檳榔園轉型

陽光基金會「口腔癌防治雙軌服務」　助40公頃檳榔園轉型
陽光基金會「口腔癌防治雙軌服務」　助40公頃檳榔園轉型

健康醫療網

2022-07-30 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】小小一顆檳榔，竟使每年逾8,000人陷入危機！108年衛福部癌症登記報告顯示，台灣每2.6小時就有一人因口腔癌死亡，高達九成口腔癌病友有嚼檳習慣。陽光基金會推動籌募「口腔癌防治雙軌服務」，透過提供生心理重建服務，以及推動檳榔廢園轉作計畫，期盼大眾響應給予支持，共同防治口腔癌。

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口腔癌防治雙軌服務　生心理重建與檳榔廢園轉作

陽光基金會每年關懷服務逾1,200名口腔癌病友及其家庭，六成以上為三、四期患者。陽光基金會為此展開雙軌服務布局，一方面透過提供生心理重建服務，積極改善病友生活品質；另一方面從源頭降低口腔癌發生，積極向檳榔農說明嚼檳與口腔癌的危害，加緊推動檳榔廢園轉作計畫。

輔導勸說響應廢園　近40公頃檳榔園成功轉型

為了從源頭杜絕病根，農業專業出身的陽光廢園輔導員小明老師表示，自104年加入陽光團隊始，七年來獨自跑遍全台山林，勸說檳榔農響應廢園，設法縮短農民在廢園空窗期的經濟負擔，讓他們成為公益夥伴，即使不種檳榔，仍能維持生計。並透過技術諮詢服務無償輔導農民克服廢園障礙。甚至彙整實戰經驗出版檳榔廢園手冊，至今已成功輔導近40公頃檳榔園轉型。

口腔癌防治雙軌服務　籌募需民眾支持

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，口腔癌病友多為40-59歲勞動男性與家中經濟支柱，因工作需求靠檳榔提神、禦寒，術後外觀、飲食、口語功能嚴重受損，一旦倒下家庭陷多重困境。陽光基金會現正籌募「口腔癌防治雙軌服務」經費共需5,900萬，守護口腔癌病友生命，也顧好轉作農民生計，一起改變口腔癌病友家庭的宿命。口腔癌是可以預防的疾病，希望民眾支持陽光服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54580

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