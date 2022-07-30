COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

車禍斷7根肋骨PCR確診延緩動刀　微創手術助重生

車禍斷7根肋骨PCR確診延緩動刀　微創手術助重生
車禍斷7根肋骨PCR確診延緩動刀　微創手術助重生

健康醫療網

2022-07-30 18:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】54歲的王女士上個月車禍斷了7根肋骨，痛不欲生的她需要手術，竟然PCR陽性，由於不是急刀，被送到新冠肺炎專責病房，她自訴無時無刻不在痛，連呼吸都在痛，住了7天轉陰後才終於進行微創肋骨手術，現在她已能大口呼吸、拉伸走動，回想起當時的情境，直呼晃如隔世。

我是廣告 請繼續往下閱讀
生命跡象穩定非急刀　PCR陰性才能動刀

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰指出，經過X光及電腦斷層檢查，發現王女士的左胸肋骨斷了7根、左肩胛骨及鎖骨斷裂，準備入院安排手術，防疫規定必須進行PCR，卻驗出陽性，隨即依感染控制程序將王女士送到專責病房，因為生命跡象穩定，並非急刀，安排7天後若PCR採檢陰性就馬上動手術。

微創肋骨手術　傷口小、復原快

林聿騰主任說，王女士住院7天已轉陰性，進行「微創肋骨手術」，結合電腦斷層3D影像、超音波影像、胸腔內視鏡及高科技鈦合金肋骨固定系統，精準定位接合，矯正創傷造成的變形胸廓，傷口只有9公分，比起傳統的傷口30公分，傷口小復原快，術後5天即出院。

肋骨斷3根以上　恐癒合不良影響日常

林聿騰主任指出，肋骨斷裂若不理會，骨頭也會自行慢慢癒合，但對於斷了3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能達半年且可能癒合不良，又要忍受長期劇痛，還是建議採微創手術，才能早日步入正常生活。

王女士表示，手術後很快就不痛了，果然回到彩色人生，現在她每週3天到醫院復健，胸腔功能也慢慢恢復，雖然多痛了7天，但她還是很感恩上天給她一個另類的人生體驗及重生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54592

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

港府：正研擬縮短海外入境者酒店隔離至5天

第7波疫情肆虐　日本就BA.5變種新設防疫對策

香蕉怎麼挑才營養？如何保存不發黑？7大QA一次看

日本第7波COVID-19疫情趨緩後　傳將檢討降級

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.5%23.5%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀