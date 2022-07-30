車禍斷7根肋骨PCR確診延緩動刀　微創手術助重生

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彰化醫院胸腔外科主任林聿騰指出，經過X光及電腦斷層檢查，發現王女士的左胸肋骨斷了7根、左肩胛骨及鎖骨斷裂，準備入院安排手術，防疫規定必須進行PCR，卻驗出陽性，隨即依感染控制程序將王女士送到專責病房，因為生命跡象穩定，並非急刀，安排7天後若PCR採檢陰性就馬上動手術。
微創肋骨手術 傷口小、復原快
林聿騰主任說，王女士住院7天已轉陰性，進行「微創肋骨手術」，結合電腦斷層3D影像、超音波影像、胸腔內視鏡及高科技鈦合金肋骨固定系統，精準定位接合，矯正創傷造成的變形胸廓，傷口只有9公分，比起傳統的傷口30公分，傷口小復原快，術後5天即出院。
肋骨斷3根以上 恐癒合不良影響日常
林聿騰主任指出，肋骨斷裂若不理會，骨頭也會自行慢慢癒合，但對於斷了3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能達半年且可能癒合不良，又要忍受長期劇痛，還是建議採微創手術，才能早日步入正常生活。
王女士表示，手術後很快就不痛了，果然回到彩色人生，現在她每週3天到醫院復健，胸腔功能也慢慢恢復，雖然多痛了7天，但她還是很感恩上天給她一個另類的人生體驗及重生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54592
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