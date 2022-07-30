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鮮肉炮王「2年狂約400女」！戰績片瘋傳　稱小女生很好追

▲鮮肉炮王2年狂約400女，戰績片網上瘋傳，與朋友炫耀小女生很好追。（圖／網易：暖樹）
▲鮮肉炮王2年狂約400女，戰績片網上瘋傳，與朋友炫耀小女生很好追。（圖／網易：暖樹）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 20:06:44

近日中國一名酒吧男公關在網路上掀起熱議，因其在不到2年的時間與400名不同女性發生性關係，每次進行時都會拍下過程或照片留念，並將片段及狩獵手法分享給好友，稱「生於1999年到2004年間的女孩很好追」，事情爆發後被網友戲稱為「第一砲王」，其性愛片更大肆流傳，被女友推在床上狂甩巴掌。

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▲酒吧男公關400多部性感片外流於網上。（圖／網易：暖樹）
▲酒吧男公關400多部性感片外流於網上。（圖／網易：暖樹）
據悉，該名男子年約32歲，先前於柳州一間酒吧擔任男公關，透過職務之便及自身擅於與女生周旋的能力，於2年內與400多名女性發生關係。在他與朋友外流的對話中，提到全程不會採取任何保護措施，到合肥45天即交往16位女朋友，且會偽裝成23歲的鮮肉接近目標，並宣稱「小女生就喜歡我這種」，穿搭只要體面，不花多少錢就能輕鬆把到生於1999年到2004年間的女孩。

▲男子大方與朋友分享自己的「狩獵訣竅」，稱小女生不用花多少鈔票就能把到。（圖／網易：暖樹）
▲男子大方與朋友分享自己的「狩獵訣竅」，稱小女生不用花多少鈔票就能把到。（圖／網易：暖樹）
男子事蹟被曝光於網上後，手機中的照片、影片被瘋狂流傳，更有傳言他被其中一名女友查看手機，發現上百支性愛影片後暴怒，將他壓在床上狂甩巴掌。但有網友表示打人女子是此人老婆，也有人說明他並非與400名不同女性發生關係，而是相簿中存有400多張性愛照片、影片，但消息目前皆未被證實。

▲事蹟被曝光後，網上流出他被其中一名女友爆打的影片。（圖／網易：暖樹）
▲事蹟被曝光後，網上流出他被其中一名女友爆打的影片。（圖／網易：暖樹）
男子先前任職的酒吧也發布聲明，表示此人已在2022年5月解除與酒吧的合作關係，事件均為男公關私人生活問題，與酒吧營運無關，也因此份聲明，中國網友更堅信整件事為真實消息。（編輯：李惠婷）

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