台南人北漂「14件事」超反感！物價高算還好 它引起眾怒
為了尋求更好的工作機會或環境，許多人都會選擇離開家鄉到外地打拼，其中又以「北漂族」居多，也因此台北、台南兩大城市就常被相互比較，而臉書粉專「台南式」也以台南人為觀點，分享北上生活最不習慣的14件事，貼文引起許多共鳴。
台南式列出「台南人北上最不習慣的事」，分別為「食物都是鹹的，尤其是醬油膏」、「飲料叫少糖還是不甜」、「常下雨，衣服沒有太陽的味道」、「身旁的人走路都很快」、「很多單行道」、「講台語的人相對少」、「沒有真正的鍋燒意麵」、「物價偏高」、「叫熱狗蛋送來的是熱狗+蛋」、「大眾運輸方便，但要走很多路」、「圓環紅燈不能右轉」、「很少人穿拖鞋出門」、「身旁很多人不會騎機車」、「找不到丹丹、小上海、茶魔」。
貼文曝光後，許多網友紛紛留言回應「北部人也覺得沒有真正的鍋燒意麵，南部好好吃」、「微糖跟無糖一樣，還比無糖難喝」、「鹹的醬油膏真的很難習慣」、「說下次約吃飯=後會無期」、「食物都沒有靈魂，真的是完美詮釋」、「最不習慣就是，原來台北騎樓可以走，台南都拿來停機車」、「去台北每天都像在走馬拉松」。
而針對「飲料叫少糖還是不甜」這點，台南式解釋，「台南飲料店的糖度和北部飲料店的糖度有差異，同樣叫半糖，北部的飲料喝起來就是沒南部的甜，跟什麼台南人愛不愛喝糖沒關係」；此外，台南式在看完留言後也相當訝異，表示大家對食物的不滿「多到可以再專門發一篇」，還有人直言「食物都沒有靈魂」，讓他哭笑不得。（編輯：張志浩）