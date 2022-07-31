《心念的力量》明天的現實　是我們今天的心態產物

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期望效應強大 甚至可以決定壽命長短
你可能也很納悶，在當今混亂的世界中，我們的思緒和想法如何能產生任何有意義的影響。
撰寫本書之際，正逢新冠肺炎（Covid-19）全球肆虐期間，我們當中許多人都在為失去摯愛而悲傷、擔心自家的生計。我們還面臨著巨大的政治不確定性和動盪，許多人持續與龐大的結構性不平等對抗。面對這一切的阻礙，我們個人的期望和信念似乎不具任何力量。
認為光靠「積極思考」就可以消除所有的不快樂和焦慮，這是很傻的，而我也不會提出這種主張。科學研究證明，一味拒絕面對困難現實，只會造成更糟糕的結果。儘管當前許多的危機都不是我們所能掌控的，但對困難局勢的反應，通常源自於預期心理，而了解此一事實能夠提高我們的韌性，並以最具建設性的方式因應所面臨的挑戰。
很重要的是，期望效應都是針對特定的信念，而不是一般的樂觀或悲觀心態。有了關於個人期望如何影響生活的科學知識，你可以學習重新建構、重新評估自己的想法，不必自我欺騙，也不需要變成一個過份樂觀的人才能獲益。
經驗分享
我個人對於巨大期望效應的理解發生在七年前，在人生一片混亂的時期。
和許多人一樣，我以前也深受憂鬱症和焦慮症的折磨，而在我人生大部分的時間裡，我都設法承受襲捲而來的不快樂，直到安然度過。後來，經過一段時間強烈的壓力，我的情緒低潮開始越陷越深、越久，終至再也無法承受。
意識到這些症狀，我去看了家庭醫生，醫生給我開了一個療程的抗憂鬱藥，並提醒我會有一些常見的副作用，包括偏頭痛。果不其然，我的情緒似乎穩定了，但在剛開始的幾天裡，我也經歷了頭痛欲裂的感覺，就像是腦袋被冰鑿刺穿似的。疼痛如此劇烈，使我確信我的大腦正發生可怕的事情，這種痛苦怎麼可能不是某種警訊呢？
而我當時也開始在撰寫一篇科普文章，正是關於安慰劑效應（placebo effect，來自拉丁語I will heal「我將治癒」）。誠如現在眾所周知的，無作用的糖衣藥片通常可以減輕症狀，單憑患者對其療效的期望而加速身體復原，這與血液循環、激素平衡和免疫反應的生理變化同時發生。
在我撰寫文章的時候，我發現許多服用安慰劑的人，不僅感受到他們所認定的藥物療效；也回報了藥物的副作用，從噁心、頭痛、以及有時危險的血壓下降導致暈厥。而越多的人聽說了這些副作用，人們回報副作用的可能性就越大，這些症狀被稱為反安慰劑效應。
對於許多抗憂鬱藥來說，絕大多數的副作用可以用反安慰劑效應來解釋，而不是不可避免的反應。換句話說，我在服藥之後所感受到的可怕疼痛，完全是真實的，但這是我心理預期造成的結果，而不是藥物的實際化學作用。
有了這個認知，痛苦很快就消失了。服用抗憂鬱藥（無副作用）幾個月之後，我的抑鬱和焦慮情緒有所緩解。知道許多戒斷症狀可能是由反安慰劑效應所引起的，這無疑也幫助我最終擺脫了藥物。
自此之後，我一直在密切關注內心意志塑造身體健康與福祉的能力、以及人的身體和心理能力的相關研究。證明信念可以成為自我實現的預言，改變我們生活的好壞。在科學文獻中，這些現象有許多不同的名稱，為了簡單起見，我採用「期望效應」，來描述因人的信念所造成的真實後果背後所有的科學現象。
壓力、智力也會因此改變
同時，對焦慮後果的意念，可以改變一個人對壓力的生理反應，影響其短期表現和長期的身心健康。積極和消極的自我實現預言也能夠決定記憶能力、面對繁重心智活動時的注意力和疲勞、以及解決問題的創造力。即使是一個人的智力，也可能隨著個人內心期望而提升或衰退。
最令人興奮的研究結果是關於老化過程。與認為年歲漸長就等於衰老和失能的人相較之下，對晚年抱持積極態度的人比較不容易喪失聽力、變虛弱、生病、或是罹患阿茲海默症。說真的，保持心境年輕，人看起來就年輕。
一旦認識到個人期望對生活的影響力，這項研究提供我們一些非常簡單的心理學技巧，可以應用來促進自己的身心健康，並充份釋放個人的智力潛能。借用此一領域最有影響力的研究者之一、史丹佛大學的艾莉亞．克魯姆（Alia Crum）的話來說：「我們的大腦並不是被動的觀察者，只會單純地感知現實；大腦意念其實可以改變現實。換句話說，我們明天所經歷的現實，某種程度上是我們今天所持心態的產物。」
如何使用本書？
那麼，身體、大腦和文化何以如此有效地相互作用，進而產生這些自我實現的預言呢？支配我們身心健康的信念和期望是什麼？我們如何利用這些精彩的研究發現來造福自己呢？這些是本書要回答的核心問題。
我們將將大腦視為一種「預測機制」（prediction machine），解釋有意識和無意識的內心期望如何強力地影響人們對現實的感知。將會發現，內心期望可以透過社會傳播相互感染，和最近許多由心理意識引起的健康危機，包括令人困惑的食物過敏案例上升，以及如何避免自己成為這些期望效應的受害者。
隨後，我們將跳脫醫學，探索內心期望對於日常健康福祉的影響力。我們將看到食品標籤如何改變身體處理營養物質的方式，直接影響腰圍變化；如何利用大腦意念來消除運動帶來的痛苦、不必依靠增強體能藥物就能提高運動表現；以及如何改變面對壓力時的身心反應。我們將了解印度等國家普遍盛行的文化信仰如何加強專注力和意志力。我們還將從世界上最高齡的騷莎有氧舞者身上學習到「超級人瑞」（super-agers）的祕密，憑著個人信念的強大力量減緩歲月摧殘──甚至是延遲個體細胞的老化。
在每一章的末尾，你也會看到利用期望效應增加個人優勢的技巧總結。這些方法在細節上會有所不同，但總體而言，透過反覆運用和練習，效果會更好。
讓我把話說清楚，單憑一個人的大腦意志是無法創造奇蹟的──你不可能光靠想像一堆財富就變得很富有，也不可能透過積極想像治癒自己的絕症。但是，你內心的期望和信念能夠以其他許多令人驚訝和強大的方式影響生活──事實上，已經在影響了。如果你想學習如何將之轉化成為個人優勢，請繼續閱讀下去，你可能會驚訝於個人改變的潛力。
本文摘選自《心念的力量：運用大腦的期望效應，找到扭轉人生的開關》，商業週刊出版，作者：大衛·羅布森，譯者：何玉方。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54633
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