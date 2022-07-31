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疫情期排除萬難！　彰基移植心、肝、腎手術成功

疫情期排除萬難！　彰基移植心、肝、腎手術成功
疫情期排除萬難！　彰基移植心、肝、腎手術成功

健康醫療網

2022-07-31 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】今年七月初，彰化基督教醫院完成創院126年來首次同日、同時移植心、肝、腎的手術創舉。由心臟血管外科暨器官捐贈移植中心、彰基體系移植中心、泌尿外科等三組團隊，同心協力，動員超過30位醫護人力，從白天開刀到黑夜完成同日移植心、肝、腎手術，三位受贈者手術順利成功已逐漸恢復中。

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捐贈者母親大愛　「愛她，是幫她做她要的決定」

「愛她，不是幫她決定她的生死，而是幫她做她要做的決定。」捐贈者母親楊淑姿女士於2018年失去愛女，原本考量到孩子的完整性，不能接受器官捐贈，但孩子的哥哥說他們倆曾經彼此約定要捐贈器官，所以決定流淚放手，尊重女兒的意願捐出肝、腎、血管，讓她去照亮更多人。

移植團隊醫療照護能力佳　手術受贈者恢復良好

泌尿外科醫師陳柏華表示，台灣是洗腎王國，但長期欠缺腎臟移植來源，感謝捐贈者讓病人受益。

彰基體系移植中心主任林國華也提到，感謝捐贈者大愛，而移植團隊成員有十足默契、醫療及照護能力更是值得民眾信賴，所以這次肝臟移植手術也迅速且順利完成，甚至患者非常快就拔管自主呼吸。

疫情期間排除萬難　助受贈患者重獲新生

彰基外科部主任王秉彥表示，彰基在兩個禮拜前，完成非常艱巨的心、肝、腎同時的器官移植。收到器官捐贈的情況下，動員開房、人力協調，在疫情期間依舊排除萬難，進行並見證愛的傳遞的動作。感謝捐贈者遺愛人間，三位重獲新生的受贈者便是最好的證明。

器官捐贈意願　化認同為行動

彰基社工部主任柯智慧表示，社會工作部期待將器官捐贈理念，傳達到民眾心裡，且能認同化為行動。如有器官捐贈意願，可到彰基社工部索取器官捐贈同意書，或上網搜尋「器官捐贈同意書」，完成器官捐贈意願之健保卡註記。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54594

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