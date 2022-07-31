衝台南只知去美術館？「隱藏樂園」被抖出 50元入場嗨爆
近日台南美術館推出殭屍展，不僅吸引在地人前往朝聖，也吸引外縣市旅客前往參觀，帶動不少觀光的商機，然而，近日台南的新景點又再+1了！而且是主題式遊樂園，消息曝光之後，在社群上掀起巨大話題，不少網友都紛紛標記好友相約暑假要一起出遊前往台南，引起討論。
臉書粉專「台南式」日前貼文指出，台南有遊樂園啦！這次JETS嘉年華來到台南，位置就在南紡斜對面的平實公園旁！包含連車廂會同時公轉自轉的8樓高「尖叫摩天輪」、擺盪高度直達180度的「擎天海盜船」，以及三種翻轉角度的「驚濤駭浪」，以及大人小孩都敢玩的「狗狗小飛車」、「旋轉木馬」等！
原來，這個「JETS嘉年華」是屬於歐美嘉年華的主題樂園，繼先前在高雄、桃園舉辦之後，皆獲得廣大迴響，今年第三站來到台南啦！從7月30日開始到10月10日，位於南紡夢時代斜對面，占地達1600坪，進駐的設施多達18項，且最驚人的是入場費只要50元（遊樂設施費用另計），而且擁有市民卡購票的話，兩人同行一人免費！
貼文一出，吸引不少網友紛紛回應「就是類似兒童新樂園收費方式，只是這是快閃活動而已，感覺很不錯」、「啊啊啊啊！今年來台南了，去年桃園沒去到R」、「衝一波了，正好暑假」、「天啊這要去一下，台南竟然有遊樂園」、「下個月要去玩還在想除了美術館能去哪，太棒了！直接納入口袋名單」。（編輯：張嘉哲）