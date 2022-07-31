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延緩失智症　南投醫院引進智慧復健設備

延緩失智症　南投醫院引進智慧復健設備
延緩失智症　南投醫院引進智慧復健設備

健康醫療網

2022-07-31 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著全球高齡化社會的來臨，依國家發展委員會推估，我國將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口將占總人口比率達到20%，因此各種慢性病與功能障礙和失智症的盛行率也將急遽上升，失智症雖然目前無法治癒，但可以透過藥物跟復健來延緩惡化的程度。

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延緩失能、失智　復健訓練是關鍵

衛生福利部南投醫院張緯珊職能治療師認為，如何透過復健訓練達到延緩失能或失智，以增進日常生活功能之獨立是當務之急。而復健過程是一條漫長的道路，需要患者有耐心毅力的重複練習，以便大腦可以重新學習如何透過不同的神經通路，取代受損神經去執行這些任務。

智慧醫療技術　提供多種感官刺激

隨著新的復健科技的進步，融合資通訊、感測技術的智慧醫療技術成熟讓訓練更有效率。南投醫院復健科也持續引進多種先進設備，包括一台藉由操縱機械臂上經過特殊設計的裝置，來訓練轉開罐子、用鑰匙開門、拿杯子倒水等日常生活常用的手部動作，配合可調整難度的電腦遊戲讓復健過程遊戲化，並提供多種感官刺激，讓患者更有動力和樂趣去執行高度重複、密集、具挑戰和激勵性的任務和可量化的訓練，利用執行特定且大量正確的重複訓練建立起新的運動程序，讓大腦重新連接產生動作，以增進大腦重新學習運動和認知技能。

認知訓練光盤系統　循序漸進達成個別化治療

另外，也新進一套智能動作控制與反應力認知訓練光盤系統，光盤裡設有重力感應器、紅外線偵測器，配合LED、微型振動馬達、蜂鳴器等聲光震動效果，依不同情況產生相對應的回饋。藉由顏色配對與記憶的互動功能，訓練反應力、注意力、協調力、記憶力及上肢和手功能，系統軟體可顯示即時訓練狀況，讓治療師依患者能力調整適宜的速度、數量及難度等參數提供適當的挑戰，才不致因太難容易讓人想放棄，太簡單又達不到訓練效果，如此讓患者不斷地突破自己，能循序漸進達成個別化的後續療程，達到優化病患的復健治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54595

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