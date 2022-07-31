想打第四劑？　「這三個」新冠疫苗QA很重要卻容易搞錯

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ｑ1：好想打第四劑新冠疫苗，現在誰符合條件呢？
自今（2022）年7月22日起，50歲以上可施打，但有一點小細節需注意，民國61年12月31日之前出生的都能打，但民國62年後出生的不在施打範圍喔！另外，醫事人員（所有任職於醫療機構的人員，包含櫃檯服務人員、司機等，即便非醫護人員也可憑在職證明接受施打）、機場人員（須攜帶在職證明）還有因「工作需求」需出國的18歲以上成人，可於「出國前兩週」施打。對此，張益豪醫師強調，切記第四劑需跟第三劑間隔5個月以上，而確診後的3個月內不能施打新冠疫苗，符合以上條件者，記得攜帶健保卡、疫苗接種證明（小黃卡）及證明為工作需求的資料與機票影本，並於接種疫苗前出示給醫護人員喔！
Ｑ2：幼兒已開放施打莫德納，哪些事該注意？
張益豪醫師表示，以自己服務的診所為例，7/29（五）早上、下午及晚上三個時段皆有提供幼兒（6個月大至5歲）接種莫德納的服務，有需要的民眾可多加利用。中央流行疫情指揮中心也持續呼籲，建議幼兒完整接種兩劑基礎劑，不僅提升染疫時的保護力，對於兒童多系統發炎症候群（MIS-C）保護效果也有9成以上。
Ｑ3：我的小孩上次打新冠疫苗時未滿12歲，最近想打第二劑，請問間隔時間跟劑量是要比照「兒童」還是「青少年」呢？
張益豪醫師解釋，疫苗施打間隔期間是依據民眾施打「當下」的年紀，來決定下一劑的間隔時間。以問題中的案例來看，欲接種第二劑的間隔期間應比照「兒童」，但未來第三劑或後續皆須比照「青少年」。
新冠肺炎疫情難以捉摸，民眾也可隨時注意指揮中心針對防疫措施是否有最新調整，以免預先安排了行程，卻因不符條件而敗興而歸。
原文來源：張益豪醫師
FB：張益豪醫師粉絲專頁
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54617
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw