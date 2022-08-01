五歲女孩腹痛就醫竟見「滿肚子頭髮」！　專家提醒：當心是異食癖

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據橙縣兒童醫院（Children's Hospital of Orange County，CHOC）資料顯示，異食癖是一種飲食失調症，顧名思義就是吃了一些非常規可吃的東西，年幼的孩子經常會將非食物的物品（如草或玩具）放在嘴裡，這是因為他們對周圍的世界感到好奇。但是患有異食癖的孩子卻遠遠超越了這一點。因為他們吃進肚裡的東西恐會導致健康問題。
症狀是什麼？
異食癖的人渴望並吃非食物，例如：污垢、粘土、石頭、紙、冰、蠟筆、頭髮、油漆碎片、粉筆、糞便等。有異食癖的孩子可能會出現的健康問題將取決於他們吃進去的食物。
異食癖的影響？
食用含鉛的泥土或油漆碎片會導致兒童鉛中毒；若吃了身體無法消化的東西如頭髮將導致孩童出現便秘、腹瀉、腹痛等情況；食用了含有寄生蟲或蠕蟲的土壤、糞便，會造成孩子腸道感染；若吃了會阻塞腸道的物品恐會導致腸梗阻（intestinal obstruction），此外，孩童的口腔、牙齒也會因食用了非食物的物品而受傷。
是什麼導致異食癖？
患病可能原因至今成謎，醫學界至今仍不清楚究竟是什麼原因導致異食癖，但該疾病在以下人群中極為常見：
- 發育不良者，如患有自閉症或智力障礙；
- 心理健康問題，如強迫症 (OCD) 或精神分裂症；
- 營養不良或飢餓者，非食品有助於產生飽腹感，且缺乏鐵或鋅等營養素會造成味覺異常，而有特殊的飲食習慣；
- 壓力，異食癖經常會出現在生活貧困、或者那些遭到虐待或被忽視的孩子身上。
值得注意的是，大多數的異食癖病例為幼兒和孕婦， 2歲以下的孩子把東西放進嘴裡實屬正常行為。因此，除非孩子 2 歲以上，否則這種行為通常不會被視為一種疾病。而異食癖通常會隨著孩子年齡的增長而有所改善，但對於有發育或心理健康問題的人來說，恐將成為一種長期疾病。
如何治療異食癖？
遇到孩子有異食癖的情況，家長千萬不要過於驚慌，強迫孩子立即改正反而會導致孩子產生逆反心理，建議家長可以帶孩童就醫，並和醫生一起探討出阻止孩子吃非食物的習慣，例如增添兒童安全鎖和較高的櫥櫃，讓孩子難以接觸相關物品。平時也應抽出時間多多陪伴、關注孩子，並盡量減少孩子的獨處時間；嚴重的情況，應讓心理學家或其他心理健康專家介入幫助，如果這些治療都無法起到作用，醫生才會投以藥物治療。
延伸閱讀
性格影響癌症風險？心理師：7大特質當心身心失調
多做多健康？研究：年性生活52次以上「死亡風險」降半