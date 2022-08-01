邀海外眼科權威與會！台灣白內障屈光手術學會接軌國際

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孫啟欽表示，本次年會中學會總共邀請了10位的國際外賓透過預錄的方式來參與，並且用線上來溝通與討論，會議中會先針對國內白內障相關研究包含一些大數據的研究，例如藍光水晶體未來是否對防護視網膜病變有所效果。
至於國外的主題，孫啟欽說明，近年來糖尿病患者的比率逐年提升，糖尿病人會有視網膜、角膜問題，年會中也邀集印度、德國的醫師一同針對糖尿病的病人要做白內障手術時該注意些什麼與考量。
孫啟欽補充，以往大多民眾都有聽過「雷射白內障」手術卻不知道如何進行，這項技術的發展已日新月異，年會中也邀集國內外的學者來研討該項手術的優、缺點；同時在沾滴手術上，年會也會就這類型單一的手術做細節的研討與討論。
手術影片比賽提升國內眼科手術水準、接軌國際
孫啟欽表示，本次手術影片比賽是學會第一次舉辦其主題包含，成功解決困難的個案手術、手術併發症處理等都通過影片大賽一一呈現給學會的會員們，是一個互相很好互相學習的機會。
前三名除了有獎金鼓勵外，孫啟欽強調，學會也會推薦他們出國參與國際相關的競賽，包含亞太、歐洲、美國白內障及屈光手術醫學會的年度盛會。期盼這些手術影片若能出國參展，來為台灣爭取榮耀。
提高年輕醫師手術經驗！盼成立「模擬手術訓練中心」
孫啟欽透露，「過去，我一直在醫院裡思考，台灣有那麼好的醫療資源，應該要立足台灣，要如何厚實自己的實力，在教育訓練上是非常重要的。」未來學會將成立一個「模擬手術教育訓練中心」，由於白內障手術的手術時間較短，一般年輕醫師比較難在短期間內達到成熟的手術技巧，學會希望能提供年輕醫師們這樣的練習機會。
期盼學會能扮演政府機關與民眾一個溝通的橋樑，孫啟欽表示，民間上會透過影音、短文的方式來向民眾衛教，包含什麼是白內障、遠視、閃光？民眾該如何選擇手術？哪種手術比較舒適等議題，讓民眾有知的權利，減少醫病之間的認知差距；政府方面，學會能協助政府單位在醫療上的問題、意見表達以及學術機構做溝通。
最後，孫啟欽總結，學會未來會從著重於醫師的教育訓練、研究，並與國內外白內障及屈光手術團體交流，也期許最快能在2025、2026年爭取亞太白內障及屈光手術醫學會（APACRS）在台灣舉辦。
※台灣白內障及屈光手術醫學會官網：https://www.tscrs.org.tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54632
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