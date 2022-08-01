COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

一見太陽就打噴嚏？專家揭秘千古謎團

一見太陽就打噴嚏？專家揭秘千古謎團
一見太陽就打噴嚏？專家揭秘千古謎團

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-01 10:00:44

有些人一見到太陽，就會無法控制地打噴嚏。對此，來自美國德州家庭醫學科醫師傑森（Jason R. McKnight）指出，這種條件反射有一個有趣而貼切的英文名縮寫「ACHOO」，意思是強迫性常染色體顯性遺傳性光眼激發綜合症，又名為「光照噴嚏反射」（Photic Sneeze Reflex）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼我們會打噴嚏？

根據國外媒體Insider報導，其實打噴嚏是身體抵抗細菌、異物入侵的第一道防線，當鼻子或喉嚨的粘膜被灰塵、花粉或異物刺激時，就會使我們自然地打噴嚏，讓過敏原或異物從鼻腔和口腔衝出來，變成數不清的飛沫。不過，一些人一見到強光，像是陽光、相機閃光燈，甚至從陰暗的地方走到光亮的地方時，也會感受到鼻子刺痛而忍不住打噴嚏。

示意圖 / 翻攝自 Pexels
示意圖 / 翻攝自 Pexels
強光引發噴嚏　與基因有關

加州大學舊金山分校的神經學教授路易斯博士（Dr. Louis Ptáček）表示，目前引起光照噴嚏反射的原因還沒有確定，但是相對應的基因卻已經被找出來，那就是位於第2條染色體上，一個叫做rs10427255的基因。這是一種顯性基因，意味著如果你有這種症狀，那麼你的父母至少有一人也有相同症狀。

路易斯博士也強調，雖然光照噴嚏反射並不會對人體造成傷害，但在某些情況下可能會有潛在的危險。他舉例，在戶外操作重型機械、使用電動工具、駕駛車輛時，可能會因為不斷閉上眼睛打噴嚏，從而失去注意力或控制力，導致事故發生，因此需要格外注意。

延伸閱讀
男人居然也有更年期！ 6關鍵指標預兆男性更年期
厭食症會導致智力下降？研究顯示：恢復體重健康，才能扭轉局面

邀海外眼科權威與會！台灣白內障屈光手術學會接軌國際

五歲女孩腹痛就醫竟見「滿肚子頭髮」！　專家提醒：當心是異食癖

不是新冠！23歲女護理師莫名咳嗽、變瘦　竟是致命「淋巴癌」 找上門

你家的阿公阿嬤，喜歡種花花草草嗎？最新研究：「開心農場」有助延緩老人癡呆

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀