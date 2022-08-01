一見太陽就打噴嚏？專家揭秘千古謎團

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據國外媒體Insider報導，其實打噴嚏是身體抵抗細菌、異物入侵的第一道防線，當鼻子或喉嚨的粘膜被灰塵、花粉或異物刺激時，就會使我們自然地打噴嚏，讓過敏原或異物從鼻腔和口腔衝出來，變成數不清的飛沫。不過，一些人一見到強光，像是陽光、相機閃光燈，甚至從陰暗的地方走到光亮的地方時，也會感受到鼻子刺痛而忍不住打噴嚏。
強光引發噴嚏 與基因有關
加州大學舊金山分校的神經學教授路易斯博士（Dr. Louis Ptáček）表示，目前引起光照噴嚏反射的原因還沒有確定，但是相對應的基因卻已經被找出來，那就是位於第2條染色體上，一個叫做rs10427255的基因。這是一種顯性基因，意味著如果你有這種症狀，那麼你的父母至少有一人也有相同症狀。
路易斯博士也強調，雖然光照噴嚏反射並不會對人體造成傷害，但在某些情況下可能會有潛在的危險。他舉例，在戶外操作重型機械、使用電動工具、駕駛車輛時，可能會因為不斷閉上眼睛打噴嚏，從而失去注意力或控制力，導致事故發生，因此需要格外注意。
延伸閱讀
男人居然也有更年期！ 6關鍵指標預兆男性更年期
厭食症會導致智力下降？研究顯示：恢復體重健康，才能扭轉局面