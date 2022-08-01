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越減越肥？醫點名愛吃「5大空熱量食物」　很難瘦又缺乏營養素

越減越肥？醫點名愛吃「5大空熱量食物」　很難瘦又缺乏營養素
越減越肥？醫點名愛吃「5大空熱量食物」　很難瘦又缺乏營養素

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-01 10:00:44

若想減重、減脂，又不想餓肚子的話，到底該怎麼吃呢？家醫科醫師蕭伶茲提醒，盡量避免「5類空熱量食物」，否則一天的飲食熱量高、營養密度又低，恐讓身體處於隱性飢餓狀態，進而造成代謝異常、免疫力下降，甚至很難瘦下來。

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愛吃空熱量食物　恐釀失眠、便秘、疲勞

蕭伶茲在臉書粉專《好日子診所》發文解釋，「空熱量食物」主要由糖和油脂組成，而食品加工的過程中會去除很多營養物質，使這類食物不含或只含極少量的營養素。蕭伶茲表示，要是人體長期缺乏營養素，就會產生隱蔽性營養需求的飢餓症狀，包括身體的代謝異常、免疫力下降，還會引發失眠、便祕、貧血、容易疲勞和影響情緒等，因此從營養的角度來看，肥胖者並不是營養過剩，而是能量過剩合併營養不良。

蕭伶茲指出，最常見的營養素缺失為維生素、礦物質，也就是缺乏鐵、鈣、鋅等微量元素。其中，雖然人體無法吸收纖維質，但有助於緩解食物消化及吸收速度，並且促進腸胃蠕動、幫助排便，對於維持健康或減重都相當重要。

圖 / 翻攝自 好日子診所 / 臉書
圖 / 翻攝自 好日子診所 / 臉書
多吃原型食物和補充營養素　遠離失控的飢餓感

為了避免越減越肥又缺乏營養素，蕭伶茲點出5種空熱量食品，建議男性一次不要攝取超過250大卡，女性則一次不要攝取超過160大卡，次數一週盡量不超過2次。蕭伶茲強調，「油炸食品」的油脂含量高，且高溫油炸過程中會破壞食材中的營養素，而「加工類肉品」的糖和脂肪含量也很高。另外，「白麵包、糕點餅乾類」主要由糖和油脂肪組成，是典型的空熱量代表，至於「汽水、市售罐裝果汁」主要由糖和水所組成。最常見的空熱量食品則是「速食類」，例如洋芋片、爆米花、泡麵、薯條，即使商品包裝寫著「青蔥烤雞」、「洋蔥肋排」，但事實上這類商品的營養含量極少。

蕭伶茲也貼心提醒，為了避免隱性飢餓，建議多攝取多元的原型食物、適量的碳水化物與脂肪，以及足夠的蛋白質，每日蔬果則是最好攝取5份以上，最佳組合為3份蔬菜、2份水果，只有餵飽身體的每個細胞，才能遠離失控的飢餓感，讓身體飽飽地瘦下來。

本文經家醫科醫師蕭伶茲臉書粉專《好日子診所》授權報導

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