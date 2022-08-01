打鼾影響性福？　妥善治療告別睡眠呼吸中止共病障礙

我是廣告 請繼續往下閱讀
｢缺氧｣是百病之源，黃俊豪醫師指出，阻塞型睡眠中呼吸中止的缺氧可能導致自律神經失調，交感神經過度亢奮，增加動脈硬化風險，同樣也會影響陰莖海綿體的動脈充血功能，因而導致性功能障礙風險增加，造成性生活品質、性慾和親密感降低。
黃俊豪醫師團隊在過去一年，分析臺灣健保資料庫18歲以上罹患睡眠呼吸中止症的成年患者的數據後發現，睡眠呼吸中止症男性患者若接受手術治療的話，可降低21％未來發生勃起功能障礙（Erectile dysfunction, ED）的風險，此研究近期也發表於國際男性醫學期刊《Andrology》。同時上海交通大學醫學院附屬上海總醫院亦發表研究指出，OSA合併ED的患病率會隨著睡眠呼吸中止低通氣指數（AHI）、年齡、身體質量指數（BMI）等因素增加而提升；即OSA患者AHI值每小時增加1次，合併ED的患病率會增加2.818倍；若為重度OSA患者患病率更可高達3.706倍；而50歲以下的OSA患者也會隨年齡逐漸增加而增高ED患病率。
陽痿及早洩 與陽壓呼吸器治療依從性呈正相關
繼健保數據分析，黃俊豪醫師與知名睡眠醫學醫材公司共同針對828位正在使用陽壓呼吸器的睡眠呼吸中止症男性患者，進行一份採用「IIEF-5國際勃起功能指標量表」和「國際早洩診斷工具PEDT」的「睡眠呼吸中止症與性功能健康問卷調查」，目的在了解台灣OSA患者於使用陽壓呼吸器與陽痿、早洩等性功能障礙之相關性。
調查結果顯示，以正壓呼吸器治療阻塞型睡眠呼吸中止症之後，有55%受訪者認為陽痿改善，41%受訪者認為早洩狀況改善。且越重度的睡眠呼吸中止症患者，使用陽壓呼吸器後，勃起障礙改善越顯著。
資深睡眠技師賴彥汝表示，睡眠不足和睡眠障礙會多方面的影響健康與情緒，良好的睡眠品質是身體健康和幸福的必要條件。使用陽壓呼吸器可改善睡眠時的血氧濃度，穩定交感神經。德國RoMed臨床中心呼吸內科研究也指出，長期使用陽壓呼吸器，可同時改善阻塞性睡眠呼吸中止症併發之中重度勃起或性功能障礙，有效提高性能力和生活品質。因此建議擁有相同困擾的民眾，積極治療阻塞性睡眠呼吸中止症以重獲性福生活！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54638
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw