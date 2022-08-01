一日之計在於晨！營養師推爆「4種食物」 早餐這樣吃最好
早餐是一天活力的來源，選擇對的早餐才能活力充沛地迎接一整天的工作挑戰。對此，營養師朱瑞君表示，早餐吃得好不好非常重要，不僅是吃的食物種類，時間順序也需要好好掌握，並推薦早餐最適合吃的「4種食物」，不僅能補充身體所需的能量，也不會造成太大的負擔。
朱瑞君在臉書粉專「輕鬆瘦營養師 朱瑞君」發文分享，建議起床後吃富含蛋白質的「雞蛋」，有助於增加飽足感、降低卡路里攝取，還能為身體帶來滿滿能量，而「藍莓」可以促進新陳代謝、增強記憶力，並且控制血壓。
她也指出，雖然「堅果」富含膳食纖維、維他命、礦物質等，但需適量食用，以免攝取超量卡路里。另外，「燕麥」富含許多營養和可溶性纖維，能有效降低體內的膽固醇，是非常適合當早餐的食物之一。
國健署貼心提醒，許多人為了減肥而選擇不吃早餐，這樣一來反而很容易因為餓過頭，在下一餐吃進更多東西，導致體重不減反增，因此維持三餐正常是體重控制的重要原則。
本文經營養師朱瑞君臉書粉專《輕鬆瘦營養師 朱瑞君》授權報導
延伸閱讀
你究竟是胖還是水腫？ 下肢水腫竟是心臟衰竭警訊
女生們看過來！日本研究：攝取維生素D可幫助抵禦卵巢癌