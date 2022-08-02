生技股奮起！躋身護國群山梯隊

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受戰爭、通膨、緊縮貨幣政策衝擊，全球股市跌幅慘重，眾多產業中，只有生技股相對抗跌。今年截至六月底，美國那斯達克生技指數（NBI）跌幅兩成，香港恆生生技指數也跌兩成；與此同時，台股加權指數雖跌了22%，而櫃買生技指數則只修正不到4%。
相對強勢 上半年修正4%
最引人注目的，是生技股王藥華藥的罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b成功打入美國市場，帶動第2季累計營收較上季成長近3倍，6月營收更較上年同期成長10倍。
合一的6月財報也不容小覷。受惠於抗體新藥FB825授權國際藥廠簽約金入帳，合一累計今年上半年合併營收也突破10億元，年增逾42倍。業界透露，今年還有機會簽下新授權案。
至於生技併購大戶保瑞藥業更是加大動作，繼2019年併購葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，正式進入全球前8大國際藥廠的供應鏈，2022年收購伊甸生醫CDMO（委託開發暨製造服務）在台業務與資產後，再宣布併購生技4大天王之一的安成藥。
2大原因 資金停泊生技股
王冠然將今年的通膨危機與2008年的金融海嘯對比，發現台灣生技產業相對抗跌有兩大原因：1、儘管同樣會受超大系統性事件衝擊，但由於生技產業價值創造的過程和其他產業不同，因此大盤漲跌對其影響相對較小。2、就算在經濟衰退期間，人們消費轉趨保守，但因健康醫療是人類基本需求，因此行業獲利降幅不大；甚至在疫情期間，人們雖然減少去醫院次數，但每次看醫師的花費卻增加。因此，當景氣週期走到末端，金融市場陷入劇烈波動，生技醫療產業反而成為資金避風港。
「台灣生技產業未來不只抗跌，還有可能更強大。」王冠然指出，2008年台灣生技新藥公司很多都還不夠大，大多都是學名藥廠如永信、東洋、杏輝等，直到2009年台灣神隆上市，才劃下分水嶺。爾後雖然陸續爆發中裕、浩鼎、基亞等幾波爭議案件，但如今新藥領頭羊藥華藥、北極星、合一、高端疫苗等公司，基本面、市值、產品線與操作資本市場的能力，都已非吳下阿蒙。
因此台灣生技股下半年表現仍有機會優於那斯達克與香港生技指數。王冠然分析，那斯達克生技指數中有800多檔成分股，今年表現卻是前高後低，主要是過去兩年疫情期間莫德納、BioNTech等疫苗與檢測類股表現亮眼，但去年起疫苗覆蓋率普及、國境逐步開放，疫苗股沒有更新的應用，加上那斯達克整體下修，個股大幅回落。
而香港恆生生技指數從2011年開始編制，直到2018年港交所修正上市規則新增第18A章、允許未盈利生物科技公司掛牌後，再加上直接面對中國市場，帶動恆生生技指數一度創新高。然而，在「共同富裕」政策衝擊，即使個別公司量體比台灣大，但股價與市值已較去年同期腰斬，近期反彈能否支撐也得持續觀察。
「在中國做產業研究，財務模型做得再好都沒用，最後都要上繳給國家，所以整體外資資金是在退潮中。」王冠然觀察，中國一直在拆散生技產業的利益集團，這將使得外資投資信心和籌碼短期內很難恢復。
反觀台灣生技的籌碼面，因為一直以來都由內資撐盤，反而相對穩健。王冠然指出，合一因5月被MSCI（明晟）調降等級，算是近期外資流出比較大的，但整體流出量還是遠不及台股流出的量。換句話說，外資就算減持生物科技，也是流出比重最少的板塊。
近年來，台灣生技產業結構逐漸改善，許多經理人交棒後，引進新資金輪動、透過資本市場進行業務重整及股權分置改革的手法，也更為成熟。
併購熱 打造下個護國神山
以安成藥為例，2019年董事長陳志明透過投資公司加陳國際藥業，以85億元市值收購安成藥下市，當時還引發軒然大波，不少股東認為安成藥可以賣更高；但今年保瑞卻只用60億元收購安成藥，中間價差25億元。這樣的價格落差，顯示安成藥下市後，公司財務與產品線經整頓後，才更能反映真實的價值；若仍掛上櫃，價值評估就很容易失真。
王冠然分析：「早年每家公司不是生技天王，就是美國海歸的大老，誰也不服誰，很難想像誰能併購誰；但現在大老逐步退居幕後，還有一些公司從台灣下市後，在資本市場外圍流浪，如今就是很好的併購標的。」他同時研判，若依據藥華藥目前公布的營收成長預估，即使扣除掉擴產資本支出和研發，5年後藥華藥的現金很可能用不完，一定會去海外找併購或上下游整合。
寬量國際創辦人暨執行長李鴻基觀察，台灣生技產業經過20多年的淬鍊，在幾次爆雷、主管機關不看好下，仍能在無法資券、不能當沖的資本市場中，培養了一群死忠的支持者，靠著內資打了很扎實的底部，也護住了公司的市值和流動性；未來外資回流後，一定也會優先投入這些具有流動性的大市值公司，「台灣下一個護國神山，很有可能就出現在生技業」。