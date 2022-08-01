特企／杏輝很會「獎」！「蓉憶記」2022連拿5項國際大獎

杏輝此次是以「管花肉蓯蓉萃取物之活性物質AIE2用於延緩衰老之用途」，參加阿基米德國際發明暨創新科技展，並從20個國家、600多件作品中脫穎而出 ，獲得大會金獎殊榮，由於產品極具特色，更得到評審團青睞，額外授予「美國特別獎」。阿基米德國際發明暨創新科技展，每屆展覽所展示的發明學術成果中，有高達 80%都己經運用在市場上，其中比較突出與特別的作品，才會被評審團選為特別獎。
另外，蓉憶記也参加了布魯塞爾 Monde selection 世界品質評鑑大賞評鑑，被評選為「銀獎」。Monde Selection 素有「食品界奥林匹克獎」美譽，這個己經有60年的悠久歷史的世界品質評鑑，評審委員是由營養學家、飲食治療師、食品科學專家、研發經理人等超過80個專家所組成，針對產品的品質、科學證據、安全法規及原材料、包装等進行審核與評分，透過比利時聯邦公共服務機構的官方賈驗室協助評測，為歐洲公信力極高的國際品質大獎。而日本創夏設計創意暨發明展係屬於多位新銳設計師及發明家每年共襄盛舉的盛會，日本的設計及發明一直都被大眾奉為圭臬，2022年也共有25個國家、318 件作品参賽，由於日本己邁入高齡化社會，受到日本設計創意發明協會評審之肯定，希望能提供一個給銀髮高齡族群解決潛在需求的方案，搶進高齡時代的新創商機，更能增進銀髮族群的生活品質。
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在連續榮獲五項國際獎項之後。杏輝表示，這對團隊是很大的鼓舞，尤其現代人越來越重視健康保養，因此集團將持續推出創新卓越的產品，增進消費者的健康，持續在世界舞台上，創造佳績。