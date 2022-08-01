本土+16352　國內又增2起Omicron BA.5社區感染

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- 新北市2,831例
- 臺中市1,987例
- 桃園市1,840例
- 高雄市1,622例
- 臺北市1,574例
- 臺南市1,313例
- 彰化縣740例
- 苗栗縣539例
- 新竹縣500例
- 屏東縣442例
- 雲林縣427例
- 新竹市396例
- 宜蘭縣358例
- 南投縣322例
- 嘉義縣320例
- 花蓮縣294例
- 基隆市236例
- 嘉義市216例
- 臺東縣182例
- 澎湖縣112例
- 金門縣91例
- 連江縣10例
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增39例中重症及36例本土病例死亡個案，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑 COVID-19疫苗。今日無兒少重症或死亡的案例。
國內新增2起Omicron BA.5社區感染
另外，今公布國內新增54例Omicron BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及52例境外移入，指揮中心公布，另2例本土個案為7月25日公布之南部 BA.5本土個案家庭接觸者，已於7月27日記者會說明；另新增1例入境檢疫攔截Omicron亞型變異株BA.2.75。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為63例、BA.5為405例、另累計13例BA.5本土確定病例、BA.2.75為2例。
指揮中心說明，今日新增2例Omicron BA.5本土個案，分別為北部30多歲男性及30多歲女性（以下稱案A及案B），研判均屬社區感染個案：
一、案A已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，7/24出現發燒等症狀，自行就醫進行PCR採檢陽性，後續定序結果為BA.5。接觸者匡列家人2人，1人陰性，1人陽性，基因定序中。
二、案B已接種2劑疫苗，近半年無出入境紀錄，7/23出現發燒等症狀，快篩為陰性，7/24因症狀持續，進行PCR採檢陽性，後續定序結果為 Omicron BA.5。接觸者匡列家人6人，檢驗結果均為陰性；職場匡列3人，2人陰性，1人陽性，基因定序中。
指揮中心指出，今日新增1例Omicron亞型變異株BA.2.75泰國境外移入確定病例，為40多歲男性，已接種2劑疫苗，7/20入境，持有搭機前2日內PCR陰性報告，入境採檢後，於防疫旅館進行居家檢疫，7/23出現頭痛等症狀，PCR採檢陽性，7/31解除隔離。匡列入境同行者4人，採檢中。
桃園機場防疫巴士 8/1起增開雙北路線
指揮官王必勝表示，為了方便入境旅客返家或到防疫旅館，因此特別安排了防疫巴士。桃園國際機場副總經理洪玉芬表示，我們的防疫車隊從700多輛，已擴增至965輛，另外，8/1起提供免費防疫巴士，供入境旅客搭乘。除了原先中南部路線的4個班次、停靠7點，現在新增雙北路線5個班次，其中台北市停靠於新生公園、濱江街、林安泰古厝附近；新北市為三重體育館、新北大道一段附近。
機場防疫巴士採固定時段發車，於上午7～8點及下午4點半～8點半的尖峰時段，每小時進行發車，若有滿載情形將機動加開班次。洪玉芬補充，當防疫巴士抵達中南部時，則由親友或地方防疫巴士來接駁、接送；雙北則限定由親友進行接送。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54663
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