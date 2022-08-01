早餐店爆食物中毒　營養師授5個預防撇步

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依據媒體報導，北部的疑似食物中毒事件原因初步推估為店家自製沙拉醬感染沙門氏菌導致。南投醫院黃淑敏營養師表示，沙門氏菌廣泛分布於土壤、空氣及家畜、家禽腸道中，容易受感染之食品為蛋白質含量較高之肉品、蛋、牛乳、乳製品等。
而沙拉醬的製作原料中含有蛋，至於是不是蛋引起的沙門氏菌感染，當然還要進一步釐清。
傳播途徑廣 食物室溫置放過久要當心
黃淑敏營養師解釋，因為沙門氏菌最常見的傳播方式為動物排泄物藉由接觸生食食品（牛乳、肉、蛋），甚至是處理食物的砧板或食品烹調之工作人員本身而傳染。此外，食物生熟食交叉汙染及加熱未完全、食物調製後在室溫下放置過久也是造成食物中毒的原因。
預防食物中毒 牢記5秘訣
所以要預防食物中毒，黃淑敏營養師分享5個最好的方式：
1.需要冷藏的食物請務必儲放於5℃以下冷藏或是冷凍庫，並在保存期限內食用完畢。
2.冷藏保存的食物於再度食用前，一定要充分加熱至少中心溫度達75度。並最好於1小時內食用完畢。
3. 處理生、熟食一定要分開，使用不同的砧板及刀具、餐具。
4. 食品調理人員應保持良好的衛生習慣，在接觸食品生鮮原料後，應徹底洗淨雙手並且消毒。
5. 選擇即食食物時，要看是否有保冷或是保溫設備。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54608
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