歐眠床墊OMAT全系列獲環保認證　打造一夜好夢！

秉持「生活從想法開始」的台灣家居業領導品牌「歐德集團」，提供消費者來自德國健康、環保、無毒的系統傢俱，是業界唯一全系列板材獲「健康綠建材」標章。近日旗下「歐眠床墊OMAT」依循歐德精神，全系列床墊商品通過行政院環保署「環保標章」認證，滿足消費者更高品質的睡眠需求。
具國際性認證、品質有保障的「環保標章」針對床墊審核極為嚴格，從表布、內材、彈簧、黏著劑到外包裝塑膠袋，全部需經過品管檢測，不得含重金屬、塑化劑、甲苯等有毒化學物質，以及電鍍、塗柏油等情事，須符合低甲醛、低污染，不危害人體健康。歐眠床墊表示「坊間有些床墊業者魚目混珠，打著『健康無毒』口號，卻僅是單一物料，如:表布或泡棉之檢測報告，提醒消費者選購時，要特別小心留意，以免買到不良商品，得不償失。」
近來求子成功的女星陳宥心 (原名陳伶宣)，與肝膽腸胃科林暘朝醫師，因睡眠問題來到歐眠床墊門市試躺，林醫師為愛妻挑選一款可以讓孕婦一夜好眠的優質床墊。林醫師強調除了透氣、吸震、軟硬適中是夫妻倆挑選床墊的重點外，「安全無毒」才是他們最在意的。歐眠床墊選用無甲醛、無螢光劑、無重金屬等健康無毒原料，通過多項國際認證，更獲得環保標章肯定，讓林暘朝醫師夫婦感到安心與放心。床墊送到家後，讓兩人的睡眠品質大為提升。在辛苦懷孕過程中，擁有一張舒適又健康的歐眠床墊，輕鬆解決孕期腰酸背痛的問題，讓孕媽咪陳宥心直呼實在是太棒了。
歐眠床墊提供線上預約床墊試躺體驗及一對一睡眠顧問諮詢服務，幫助消費者找到適合床款，落實「輕輕鬆鬆睡好覺做好夢」的睡眠理念。歡慶歐眠床墊全系列床墊獲環保標章認證，即日起至8/31止推出「綠色生活．健康睡眠」好康活動，全館床墊商品8折，凡購買床墊商品滿3萬可享好禮刮刮券一張，另外還有買床墊贈好禮三選一，多項加碼優惠。
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