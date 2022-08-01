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BA.2.75的免疫逃避能力如何？醫師親解真相

BA.2.75的免疫逃避能力如何？醫師親解真相
BA.2.75的免疫逃避能力如何？醫師親解真相

健康醫療網

2022-08-01 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近日台灣新增一例境外移入確診Omicron亞型變異株BA.2.75，不知其免疫逃避能力是否更高？北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，依據瑞典斯德哥爾摩的血清樣本顯示，BA.2.75沒有比BA.5更會逃！看來是與BA.5彼此是「五五波」。

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姜冠宇醫師表示，BA.2.75在印度的頻率正在增加，截至2022年7月19日已在至少15個國家檢測到。相對於BA.2，BA.2.75攜帶8+1，共9個額外的棘蛋白突變，包括：K147E、W152R、F157L、I210V、G257S、G339H、G446S、N460K以及R493Q回歸為原始株的模樣（這是伏筆，最新AZ抗體藥物Evusheld仍有效）。

BA.2.75 逃逸免疫的能力由來　「共存前血清」V.S.「共存後血清」

主要是G446S這個變異，已被預測為抗體中逃脫的位點。姜冠宇醫師指出，但是這威脅有沒有讓我們絕望呢？研究也顯示，不至於！經歷過共存的準備，完整接種與加強劑、經歷感染，有沒有整體的保護提升？在瑞典沒有完整接種時期的血清（2021年11月，約為第45週）與原始株B.1 (D614G) 相比，BA.2.75 的中和滴度降低為1/8，並且比 BA.2 的中和滴度顯著降低。

姜冠宇醫師說明，在瑞典經歷BA.1/BA.2感染之後採樣的血清（2022年約為第15週），顯示出對祖先 B.1 的中和作用顯著提高，以及OMC家族的交叉中和作用增強。與「波前」血清相比，「波後」血清對BA.2.75 的平均中和滴度大約高6.5倍，這反映了BA.1和BA.2感染以及第3劑加強的綜合貢獻。

新款單株抗體藥物，適合作為預防性投藥

AZ所開發的最新一款長效抗體藥物（單株抗體），包含兩種藥物，與原始株 B.1（D614G）相比，藥物對 BA.2.75的效力降低了約13倍，與其對BA.5的效力一致。另一種雖然只能極弱地中和BA.2，卻部分恢復了針對BA.2.75的活性，這部分原因可能是在R493Q恢復為原始株序列。

所以目前來說，這最新的一款單株抗體，還是很適合引進台灣，並且學習別的國家，評估疫情將要社區爆發之際，在安養院預先給長輩們投藥（這單株抗體是事前投藥的），至於市上的其他單株抗體，目前已經幾乎都失效了。

姜冠宇醫師表示，綜合以上有可能被BA.5和BA.2.75夾殺的台灣，也不用氣餒，因為血清數據顯示我們的路沒有白走，只是我們對於脆弱族群的保護可以再增強，修訂為50歲以上接種第4劑是明智的，畢竟現代社會慢性病都有年輕化的現象，功課做得越好，我們屆時醫療量能負荷越低，重症死亡率就越低，當然台灣有個危險因子是這季要選舉啦，去年印度就是敗在這點，還期望各個候選人團隊造勢時，要聰明點向選民示範防疫措施啊！

本文經「姜冠宇醫師」授權轉載，原文連結：https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xiwwhhDQUrvZNogGubvTZeNjFUVwCUQT42k2KD2BG6CzwH3EkZDVRUT4U1LiwUD6l&id=100057981193441



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54600

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